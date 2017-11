A la Selección no irán los mejores

Serán 23 elegidos para representar a México en el próximo Mundial de Rusia 2018, esos 23 hombres buscarán el famoso quinto partido fuera de casa en las Copas del Mundo.

Ustedes pensarán que hay q+ue llevar a lo mejor de lo mejor futbolísticamente hablando para dar un buen papel…pues déjenme les digo que están equivocados. A la Selección Mexicana no van los mejores.

Hay que entender que el combinado nacional se mueve por el negocio, el billete manda en el futbol y por ende el propio Mundial.

El técnico Juan Carlos Osorio debe convocar cumpliendo con ciertas cuotas establecidas desde hace años. Los factores para el llamado al Mundial pueden ser:

-El talento futbolístico (es importante pero no determinante)

-La mercadotécnica (algunos jugadores van por lo que venden)

-Los promotores (los dueños del futbol tienen que promocionar a sus productos)

-La experiencia (la madurez de algunos jugadores para controlar al resto del grupo)

-Estilo del técnico (aquí entra los gustos del entrenador por cierto estilo de juego)

-Otros (familiaridad, amistad, compromisos, etc.…)

En base a esto, el entrenador implementa la convocatoria para el Mundial de futbol diseñando un plantel equilibrado. La balanza de estar adecuada a las cuotas que se cumplieron.

Por ejemplo:

Los convocados por experiencia tal vez no tienen ya el talento futbolístico, los que tienen el talento futbolístico tal vez no venden, los que venden podrían no ser del estilo del técnico y los que son del estilo del técnico tal vez no son agentes de los promotores que mandan.

Es así de complicada es la selección de 23 hombres mexicanos para una Copa del Mundo.

Una vez que el entrenador tomó su decisión, encendemos la esperanza del poder lograr hacer historia.





Twitter: @DavidDelaGarza_