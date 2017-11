Pedro Caixinha; El regalo de Torreón para el mundo

En un noviembre de 2012 era presentado un total desconocido como nuevo entrenador de Club Santos, un portugués que no tenía experiencia en el continente y sólo había dirigido dos equipos pequeños en la primera división de Portugal, su nombre Pedro Caixinha.

Para sorpresa de muchos en aquella conferencia el sujeto hablaba bien el español. El mensaje de Alejandro Irarragorri era claro, venía un nuevo proyecto no sólo para Santos sino para México entero.

La llegada de Pedro rompía todo tipo de esquemas tradicionales y quemados de nuestro país. Era el primer europeo en la dirección técnica del cuadro lagunero.

Pregunta de un reportero - ¿Qué viene a aportar Pedro Caixinha a México?

Respuesta de Caixinha – Yo no vengo a aportar nada, vengo con mis ideas y son distintas.

El Forcado llegó para quedarse, su estilo incomodó a todos los actores del futbol mexicano. Pleitos, insultos, celebraciones, castigos, triunfos, lágrimas y títulos, todo esto dejó Caixinha a su paso por La Laguna.

Don Pedro fue recomendado de José Mourinho.

Pedro es el técnico más exitoso en la historia de Santos Laguna. Tres títulos y una efectividad respaldan esto. Aquí como prensa, Pedro nos dio “de comer” un día tras otro.

La capital no tiene ni idea del regalo que les llegará. La prensa de CDMX se sacó la lotería sin comprar boleto. Veo a muchos asustados por declaraciones de Paco Jémez, me da risa. No saben lo que les espera con Pedro Caixinha. Él no diría que Cruz Azul no es un equipo grande, el diría siendo técnico de La Máquina y fiel a su estilo que el América es un equipo chiquito. Caixinha le dirá sus verdades a la afición, prensa, directiva y jugadores.

Una vez que entiendan a Caixinha no lo van a querer dejar ir. En la Comarca Lagunera el tiempo se partió, antes y después de Pedro Caixinha.

En Cruz Azul tendrá altas y bajas el portugués, pero lo único que él necesita será mucha paciencia.

El Forcado tocará la Selección Nacional un día.

El señor es un hombre sumamente intenso, pasará todo el día en La Noria, hará que sus jugadores pasen más de ocho horas juntos en el trabajo, la metodología será su estandarte y los impulsos arrebatados sus grandes sombras.

Amigos de la capital…aprovéchenlo, disfruten de su estilo, no traten de comprenderlo sólo gocen de todo lo que dejará en el camino.





Twitter: @DavidDelaGarza_