Primer tiempo

Con las ganas. Desde hace un par de años se visualizaba el famoso “Centenario” del equipo más grande de México, las Águilas del América. La afición esperaba los festejos con refuerzos bomba, playera conmemorativa, partido homenaje y títulos por doquier. Nada de esto llegó.



En el banquillo

Tacha. Malas decisiones de la directiva terminaron perjudicando los objetivos. La Águilas se quedaron en la raya, la semifinal de la Copa con Chivas, perder con el Real Madrid y no lograr el tercer lugar en el Mundial de Clubes, y para rematar la derrota ante Tigres que dejó sin título. Olvidemos el Centenario.



Segundo tiempo

TIGERES. Hay que reconocer lo hecho por Ricardo Ferretti al frente de Tigres. Antes del “Tuca” ese equipo no había ganado mucho. Hoy los felinos pueden presumir varias cosas desde que llegó el “bigotón” . Tres campeonatos de Liga, uno de Copa y uno más de Campeón de Campeones. Aunque a veces no guste, Ferretti le ha dado más de la mitad de su historia ganadora al Club.



En los vestidores

Nahuel. Para hablar de héroes se tiene que mencionar al “Patón” Guzmán. El guardameta hizo un trabajo psicológico extraordinario al momento de los penales, incluso en el de Oribe en el juego de ida y ni se diga en la tanda final con los tres americanistas. Nahuel tiene mucho mérito en este título de los Tigres.



Tiempo extra

Pésimo. El arbitraje manchó en algunos momentos la final. La bronca afectó al ritmo del América y las expulsiones dejaron más vulnerable a las Águilas. El tremendo error de sacar la roja a Paolo Goltz perjudicó al marcador, el gol de Dueñas fue en la zona donde debió haber estado Goltz, esa anotación no hubiese llegado si esa roja no hubiese aparecido.



Charla técnica

A pensar. Lo del Mundial de Clubes que hizo pausar la Liguilla y la salida en 2017 de los clubes mexicanos de la Copa Libertadores tiene que ser una buena razón para que la Federación comienza a planificar mejor los torneos, hacerle cambios radicales e implementar nuevas reglas modernas y tecnológicas al futbol mexicano. Que el 2016 sirva para mejorar en los próximos años.