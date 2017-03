¡Estorbas Tavares!

Primer tiempo

Lección. Santos perdió el invicto, lo perdió jugando bien. Teniendo oportunidades de peligro en el área rival, pero con poca o nula contundencia. Merecía no sólo el empate, merecía ganar y golear. Pero así es el futbol, es de goles y no de merecimientos.

En el banquillo

Aprender. Ya entiendo el estilo de José Manuel. Cuando no se va ganando el ataque de Santos es imparable, la estrategia de los Guerreros es bombardear al enemigo. El objetivo es anotar, una vez que se consigue, la dinámica cambia radicalmente, se defiende ese gol sea el minuto que sea.

Segundo tiempo

Reflexión. ´Chepo´ debe darse cuenta que se está equivocando. Santos no es líder general por la decisión de su técnico. Me pregunto por qué José Manueles tan tímido para intentar ganar. Creo que no le gusta golear, creo que no le agrada destrozar rivales. Los seis empates son producto de su reservado entrenador.

En los vestidores.

Otra.Con este descalabro, la táctica del equipo lagunero debe modificarse. De la Torre tiene que dejar atrás su conformismo e ir por todo. Ya no quiero ver al Santos “ratonero” que busca cuidar su ventaja de uno o dos golecitos. Nunca rendirse en el transcurso del encuentro y conseguir la mayor cantidad de anotaciones posibles.

Tiempo extra

Estorbas. Djaniny Tavares le hace daño al Santos. El encuentro pasado mostró una actitud estúpida ante su afición. Le hizo la seña de guardar silencio a la tribuna después de anotar su gol. El africano es criticado por prensa y seguidores debido a sus constantes fallas y el opta por responder de esta manera infantil.

Charla técnica

Quítate.En el partido ante Pumas nuevamente anotó. Tavares con esto piensa que le está aportando al equipo, pero es una mentira. Santos perdió y fue porque le metieron dos, algo que se pudo evitar sí Djaniny hubiese metido el empate a uno antes del contra golpe del segundo gol. El delantero falla 20 y piensa que por anotar dos puede callar a la gente. Tonta mentalidad.









Twitter: @DavidDelaGarza_