Eliminen el ascenso, pero de sus intereses

Totalmente absurda la idea de eliminar por cuatro años el ascenso y descenso en la primera división del futbol mexicano, me queda claro que sólo están buscando los dueños de la Liga MX protegerse y perjudicar a los equipos del Ascenso MX.

En concreto la estrategia es la siguiente según han revelado algunos periodistas y medios de comunicación:-

Posponer cuatro años el ascenso y descenso en Liga MX

Esto sepultaría a la liga de Ascenso y estancaría a la Liga MX. Los equipos de ambas divisiones con bajo presupuesto dejarían de invertir, los de Liga ya no ocuparían de mucha inversión para salvarse del descenso (Santos, Atlas, Veracruz, Puebla, Querétaro, etc.…) se echarían a la cama con “proyectos” juveniles a largo plazo.

En el caso del Ascenso MX, las franquicias se devaluarían y los sueldos caerían para todos los involucrados en esta división. Algunos extranjeros ya no aceptarían jugar ahí y los dueños tendrían muy poco interés en solventar equipos costosos.

-Aumentar a 20 equipos en Liga MX (Atlético San Luis y Bravos de Juárez)

Innecesario tener tantos equipos en primera división, tengo conocimiento de que quieren tener a San Luis y Bravos en primera, pero creo la mejor solución es echar al Ascenso MX a varios de Liga que no pueden y no merecen. Veracruz y Puebla (que no nos ciegue su buen inicio) son dos que en los últimos torneos dan más vergüenza que futbol.

-Premiar al campeón del Ascenso MX

Poco atractivo es cambiarle el premio al campeón de Ascenso, los están estafando con catafixiarles poder tener una franquicia de primera por un monto económico. No vale lo mismo el costo de la categoría comparado con el ridículo premio que desean entregar.

-Premiar al campeón de Liga MX y Castigar a los tres últimos del cociente con montos millonarios

A la basura se va el método de competencia. El Draft de la NFL es un claro ejemplo de cómo intentar equilibrar el nivel de sus equipos, los peores de la temporada tienen las primeras selecciones, es decir, la oportunidad de elegir lo mejor.

En el caso de la Liga MX quitarán dinero a los peores y regalarán al mejor, lo que significa que los sotaneros no tendrán mucho recurso económico para formar un buen equipo porque o pagan su multa o contratan refuerzos dignos. Y del otro lado, el campeón tendrá un apoyo extra para seguir cosechando títulos y dominando la liga.

Si basamos el análisis en los últimos años, los equipos regios controlan la Liga precisamente por su poderío económico, y otros como el Puebla y Veracruz batallan pidiendo prestados jugadores y luchando por no descender por sus problemas financieros, esto significa que la maravillosa idea es hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

No me queda duda de que detrás de estas tontas ideas está detrás un interés oscuro de parte de los altos directivos, traicionado a sus aliados del Ascenso MX y matando al futbol mexicano, como siempre...





Twitter: @DavidDelaGarza_