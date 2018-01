Defensa desorganizada; Piensen en Alcoba

Seguramente muchos aficionados me van a criticar por esta postura. Es normal, eso sucede cuando se señala a un personaje que se quiere y representa identidad para una institución. Me refiero a Carlos Izquierdoz, el capitán de Santos sufre en la cancha y se equivoca cada vez con más frecuencia.



Hace unos días (muy consciente de la rudeza de mis palabras) lo llamé “PAPA” a Izquierdoz, ipso facto recibí todo tipo de insultos por parte de los seguidores santistas.

Nada que no esperara, les toque (a los aficionados) a su estandarte guerrero. Estoy tranquilo, necesitaba hacer ruido para que la gente intentara desechar “semejante estupidez” de mi parte. Pero logré que me apoyara en mi postura una parte importante de los fanáticos.



Tienen razón también algunos, por supuesto que Izquierdoz no es el peor defensa en la historia de Santos ni mucho menos, pero tiene muchas deficiencias en el terreno de juego que se esconden por algunas otras cualidades que ha mostrado.

Los gritos, las lágrimas y los goles han sido un buen escudo para él.



Después de varios partidos, muchos comienzan a pensar como su servidor, ‘El Cali’ puede que sí sea “una papa”. Tal vez para ustedes amables lectores fui exagerado con el término que acuñé al defensor, pero créame que lo sigo pensando.



La defensa de Santos está desorganizada y mucho tiene que ver Izquierdoz. Arteaga está cometiendo graves errores en su zona y Araujo se está contagiando.



Si usted quiere NO ME HAGA CASO, sólo observe a los zagueros del Santos. Reconozcamos que ante Lobos se pudo incluso perder precisamente por el pésimo desempeño de los defensores. No están bien ubicados, Izquierdoz es el responsable de ese sector y parece definitivamente una “PAPA” al momento de hacer coberturas y tratar de quitar la pelota.



Tigres dominó la zona izquierda de Santos, ahí donde se encuentra Arteaga. Izquierdoz debió haber sido expulsado por segunda amarilla.

En ambas jugadas, se lo llevaron como una verdadera “PAPA”.



Aunque les duela por ser su capitán, pero Siboldi debería empezar a pensar en Alcoba, el defensor uruguayo ha mostrado más entrega, calidad, liderazgo y orden en el terreno en los pocos minutos que ha jugado.



Si mucho les importa Izquierdoz pensemos entonces en la línea de 5 de manera automática de forma inicial. La defensa de Santos necesita ayuda y hay que hacer algo de inmediato.





Twitter: @DavidDelaGarza_