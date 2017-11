Adiós a Cruz Azul y Pumas; Tigres y Rayados son los nuevos grandes

Nos guste o no Don Paco Jémez tenía razón, Cruz Azul ya no es un equipo grande. Dolió hasta el fondo, caló a sus seguidores y directiva pero el español está en lo correcto.

Los aficionados de Pumas que reclamaron a los jugadores también saben que el Club Universidad dejó de ser grande.

Dejemos a América y Chivas de lado, porque por lo menos en arrastre, impacto, mercadotecnia y títulos siguen pasando el examen de equipos grandes.

Enfoquemos nuestro rifle en Pumas y Cruz Azul. Estos dos equipos ya son comunes y corrientes. No llenan su estadio, su afición los abandona, no califican a liguillas, ya no venden como marca y no ganan campeonatos.

Les presento a los nuevos grandes del futbol mexicano: Monterrey y Tigres.

La Sultana del Norte demuestra su poderío económico, su gran amor al futbol, su calidad futbolística y su capacidad de ganar títulos en los últimos años.

En este Apertura 2017, terminarán en los dos primeros lugares los equipos de Nuevo León y se lo merecen.

Rayados y Tigres rompen el mercado, atemorizan a sus rivales con la categoría futbolística, ganan trofeos, llenan sus estadios desde antes de arrancar torneos, te dan espectáculo, te venden playeras y sus marcas son más rentables que la de Pumas y Cruz Azul.

Y aunque les incomode a los periodistas capitalinos, deben aceptar que sus equipos (Pumas y Cruz Azul) han muerto como grandes y ahora serán como cualquier otro club.









Twitter: @DavidDelaGarza_