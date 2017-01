Aquí nadie sale ganando

El drástico rompimiento que se ha dado entre dos grupos de directivos (no todos dueños ni magnates), tiene a la LMB al borde de una de las mayores catástrofes del beisbol profesional mexicano. Y de antemano se los aseguro, aquí nadie, absolutamente nadie sale ganando, todos salen perdiendo: el beisbol, los fanáticos, los peloteros y ellos, los que tienen el mango del sartén en la mano.

Y ese es el epicentro de este terremoto beisbolero. Hoy han llegado a la LMB nuevos empresarios, igual de amantes del beisbol que los antiguos, pero con ideas modernas y finanzas solidas que les permiten buscar lo mejor para sus equipos, para sus plazas, para sus fanáticos. Y a los de la vieja guardia, a quienes respetamos porque gracias a ellos la LMB ha existido cuando menos en las últimas cinco décadas, les ha costado aceptar las nuevas ideas del beisbol, del beisbol espectáculo.

Dividir la liga no beneficia a nadie. Alguien por ahí me dijo que sin Diablos y Tigres muchas plazas van a sufrir. Y me quedé pensando que es cierto, ambos equipos llenan parques cuando van de visita, pero ¿se han dado cuenta que rara vez llenan sus propios parques?

El tema de los mexicoestadunidenses es solo el gran pretexto que ha hecho explotar la bomba.

Llama la atención la postura de los Tigres. Es curioso que hoy defienden a capa y espada la idea de bajar el número de pochos cuando hace dos años en una carta dirigida al presidente de la liga, cuya copia obra en nuestro poder, el propietario del equipo le sugiere a Plinio Escalante aumentar a 20 equipos en la LMB. Ahí el ingeniero Carlos Peralta sugiere: “Sería positivo respetar a nuestra Constitución Mexicana en donde dice que todos somos mexicanos por nacimiento y/o naturalización y dejar de ser discriminantes, porque aunque nos escudemos en nuestro reglamento de Liga, la realidad es que estamos yendo en contra de la Ley. Por lo que si abrimos esta oportunidad a todos esos jugadores mexicanos, no nacidos en territorio nacional, tendremos más peloteros. Al final los llevamos a los Clásicos Mundiales o representativos nacionales, al grado que en su momento solo algunos han tenido nuestra aprobación para jugar como mexicanos en la Liga, incongruentemente si es que ya son mexicanos”. Esta carta fue enviada al presidente de la LMB el 15 de septiembre del 2014.

Hoy no se sabe si habrá temporada 2017. Es tiempo de abogados, demandas y quizás se tengan que ir a extra innings, y aquí, nadie va a ganar.

@Braverman_TDN