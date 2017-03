El Semáforo

Las noticias corren como pólvora y sobre todo si se trata de algo como el jersey de Tom Brady en el pasado Super Bowl. Ya hay ladrón, tiene nombre y apellido es: Mauricio Ortega, el periodista que se robó una de las playeras más importantes en la historia del deporte. El que tristemente mancha a todo un país por su estupidez. Es una vergüenza y una lástima que México y que el periodismo se ensucie por seres como éste; todos somos mucho más que eso.

Todas las partes están mal, no es posible que el árbitro no se dé cuenta que un jugador metió gol con la mano (Boselli), y que el mismo alegue que lo marcó con la cabeza. Cuando claramente lo hizo con la mano. Es increíble que las sanciones no sean más severas. Lo que preocupa aun más es que tanto los engaños, como los pésimos arbitrajes siguen dañando a nuestro futbol. Porque han influido en los resultados.

Nunca serán suficientes las líneas que se le dediquen a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos: Roger Federer, el suizo que tras casi 20 años sigue sorprendiendo por su manera de jugar, su elegancia, pero sobre todo quedara sellado en los libros por los récords. Logró uno más el fin de semana, su quinto Indian Wells, 90 títulos en su carrera. Ojalá no se retire tras este año maravilloso.

twitter@danielacohenm