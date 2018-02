El Semáforo

Hay que levantar la voz las veces que sea necesario. No podemos permitir que la violencia exista alrededor de nuestro futbol. Debemos exigir un ambiente de paz y tranquilidad para asistir a los estadios; sentirnos seguros y no con miedo. Desafortunadamente una vez más los inadaptados hicieron de las suyas, ahora fue en Veracruz en la previa del partido ante el América. Las personas e instituciones correspondientes no pueden dejar pasar este tipo de situaciones. ¡La afición lo exigimos!

Monterrey atraviesa una mala racha de tres partidos que le ha dejado un saldo de dos derrotas y un empate. Lo preocupante es que después de golear a León (5-1) en la Jornada cinco, tenían el liderato y ahora son séptimos y han permitido siete goles en estos últimos duelos. Todavía falta mucho torneo y la diferencia con los primeros puestos es de pocos puntos, sin embargo, Rayados tendrá que ajustar si quiere ser protagonista en la Liguilla.

El FC Barcelona es una máquina de hacer goles, de liquidar a sus adversarios y de desplegar un futbol espectacular; 62 dianas en 24 partidos de Liga, 12 más que el Real Madrid, segundo en la tabla de goleadores. Han dejado escapar tan solo 10 puntos de los 72 posibles. No han perdido ni un solo duelo en lo que va de la Liga española. No importa quién los dirija, si se vayan o vengan estrellas, este Barça siempre logra consolidarse.

twitter@danielacohenm