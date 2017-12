El Semáforo

Es una pena que un equipo con la tradición del Puebla tenga que pasar por una situación tan complicada. Carlos López Chargoy ha querido venderlo y parece que ya tienen una opción, sin embargo, el ex propietario Ricardo Henaine ganó una demanda que había interpuesto por el uso del nombre: “Puebla F.C.”. Ahora La Franja no solo pelea el descenso, también tendrá que buscar nuevo nombre, mote y escudo. Esperemos que por lo menos se queden en territorio poblano.

La suerte juega en el futbol como en cualquier otro ámbito de la vida. Desafortunadamente la selección mexicana no la tuvo en el sorteo para el Mundial de Rusia 2018. Nos tocaron dos equipos sumamente complicados: el campeón Alemania y Suecia, este último dejó en la eliminatoria a Holanda y en el repechaje a Italia. Para ser el mejor no importa el rival que te pongan enfrente; de acuerdo. El trayecto podría ser un poco más fácil. El Tri no tendrá margen de error.

El Manchester City está imparable; en la Premier League son líderes con 43 puntos e igualaron el record histórico del campeonato inglés de 13 victorias consecutivas, mientras que en la Champions están invictos: cinco victorias (15 puntos). Pep Guardiola está callando a todos sus detractores y está demostrando que es capaz de hacer jugar bien a un equipo que no sea el Barcelona. Aunque falte mucha temporada, los récords comienzan a acumularse.

