El Semáforo

Los estadios son recintos para entretener, para disfrutar el deporte. No para que salvajes que se dicen aficionados desquiten sus frustraciones. Es una lástima lo que sucede con los seudoaficionados en el futbol nacional, lo que vimos en las gradas del Pirata Fuente no debe volver a pasar. La culpa no es solo de Veracruz, es de los directivos, de la Liga, de la Federación y de las autoridades.

El papel del América en la Liga lo ha tomado Tigres, el equipo más caro del futbol mexicano. Antes las grandes inversiones, las estrellas solían ser de los Millonetas, que se han vuelto del montón. Las Águilas ya no son un equipo de figuras o con un referente. Ahora se suma a esta situación lo inoperante que han sido este torneo, con un paupérrimo futbol y sin muchos goles.

Duelos muy interesantes los que hemos tenido en la UEFA Champions League. Goleadas, volteretas, remontadas y sorpresas es lo que nos ha dejado hasta el momento el torneo continental más importante a nivel de clubes. Son ya los octavos de final con más goles (29 en seis partidos) desde que cambió el formato en 2003-2004. Aunque todavía falta camino por recorrer, pero sin duda es el mejor espectáculo.

