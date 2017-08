El Semáforo

El equipo campeón del futbol mexicano, las Chivas, no conocen la victoria en lo que va del Apertura 2017. Son penúltimos de la tabla general, ¿tanto puede cambiar un equipo de un torneo a otro? No lo creo, lo que sí creo es que el Guadalajara no era el mejor el certamen pasado, simplemente tuvo suerte y ahora se ve reflejado en su desempeño, tan solo cinco puntos de los 21 posibles. Quedan 10 jornadas para que el Pelado pueda remediar la situación, algo que veo complicado.

La ausencia de su capitán Rafa Márquez parece ser uno de los factores que afectan al Atlas, equipo que pintaba para ser protagonista del torneo, pero que ha dejado mucho qué desear las últimas jornadas. Arrancó con dos victorias en Copa y dos en el Apertura, sin embargo, desde entonces acumula cuatro derrotas y un empate. Tras estos resultados se mete ya en problemas de descenso, pues ya es último de la porcentual. Aunque todavía tiene tiempo para ajustar.

Se despidió del cuadrilátero como lo hizo toda su carrera, con una victoria. El fin de semana se enfrentaron Mayweather vs. McGregor, el boxeo vs el UFC, dos deportes que aunque son de contacto, son completamente distintos. Lo que nos demostró esta pelea es que Floyd es uno de los mejores boxeadores de la historia, su marca lo avala 50-0, en cinco categorías distintas. A muchos les podrá gustar o no el estilo y sus formas, pero lo que es cierto es que se despidió uno de los más grandes.

