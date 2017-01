El Semáforo

No es nuevo, pero sí molesto el arbitraje que nos dan jornada tras jornada los silbantes de la Liga Mx. No importan los colores, la incompetencia, la falta de concentración y atención para realizar su trabajo cada vez es más pareja, y peor. Presentarse a un duelo sin tarjetas es el colmo. La Federación debería de tomar cartas en el asunto, es un problema que se puede salir de control.

No es para tanto el mal inicio del América, pero tampoco es para no exigir. Dos derrotas y cero puntos mantienen a las Águilas en último lugar de la general, pero con un partido menos. El torneo es muy tierno, todavía el camino es largo, la diferencia entre el primero y el 15 es de solo tres puntos. Así que no es para tanto, el equipo que ha sido protagonista los últimos años tiene con qué seguir siéndolo.

Cuando creemos que ya ha dado todo sigue sorprendiéndonos, así es Roger Federer, quien a pesar de su lesión que lo alejó de las canchas seis meses y sus 35 años, continúa rompiendo récords; la mayor cantidad de victorias en la historia de los Grand Slam (312) ya es del suizo. Ahora tendrá que enfrentar a un conocido para buscar la final del Abierto de Australia: Stan Wawrinka.

twitter@danielacohenm