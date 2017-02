El Semáforo

El PSG terminó de matar a un Barcelona que ha ido muriendo lentamente, en silencio. Luis Enrique no es el director técnico idóneo para el cuadro blaugrana, no es posible que con los elementos que tiene el equipo sea goleado de esa manera y sea segundo en la Liga. El problema evidentemente es él, no los jugadores. Desde hace tiempo este conjunto tiene carencias y no precisamente de calidad, sino de estrategia.

La mala suerte acompaña a Guillermo Ochoa. En la vida muchas veces tenemos que estar escoltados de ella, sin embargo, no todos tienen la fortuna. Ese es el caso de Memo, quien no ha podido destacar como debería por los equipos en los que ha estado. El mexicano estaba dentro de los porteros que más atajadas tiene en todo el Viejo Continente y ni aún así está en una institución que lo cobije.

Está de regreso el Chicharito de la suerte, Javier Hernández logró por fin marcar y lo hizo con doblete. El mexicano no había estado atinado, tuvo una racha de más de 100 días sin anotar. Las situaciones extracancha parece que sí lo tenían distraído, lo importante es que retomó el amor, por el gol. Para él, como para el Leverkusen y para la selección es importante que esté enrachado.

twitter@danielacohenm