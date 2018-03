El Semáforo

No tiene argumentos Juan Carlos Osorio para quejarse de las bajas de Croacia para el partido amistoso que sostendrán esta noche. Él ha sido el primero en rotar jugadores y en no alinear a los mejores. Los rivales del Tricolor también podrían quejarse. Lo que sí es un hecho es que es una pena que no van a contar con cuadro completo, porque es un partido al que se le debería de haber sacado mayor provecho. Agua de su propio chocolate… Como dicen.

Rusia 2018 está a semanas, los tiempos se acortan, las selecciones cierran filas y los jugadores cada vez están más agotados y propensos a una lesión. Las Fechas FIFA cada vez se vuelven menos productivas (la idea es probar y preparase), sin embargo los jugadores se cuidan y los equipos se los exigen. El problema como siempre es el calendario tan abultado. La prioridad a nivel de clubes es la Champions (en algunos casos) y la Liga, ambos torneos en momentos clave.

Nos quedan dos semanas intensas en la NBA de cara a los playoffs. El favorito al título es Houston; prolongaron su racha ganadora; 60 victorias por primera vez en su historia e hilvanaron su noveno triunfo consecutivo. Su mejor jugador, James Harden, logró el cuarto triple-doble de la temporada y el 35 como profesional, tiene el mejor promedio de puntos por partido en la Liga (30.7). Ahora solo queda esperar para que lo nombren MVP y que los Rockets cierren la temporada conquistando el Larry O’Brien.

twitter@danielacohenm