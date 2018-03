Temas para analizar en Triple A y el CMLL

Las dos principales empresas de lucha libre de nuestro país están a horas y a días de celebrar sus primeros magnos eventos. Por un lado Triple A se presentará hoy en Puebla en donde se celebrará Rey de Reyes con el Hijo del Fantasma y el Texano Jr apostando máscara contra cabellera. Y en la casa de enfrente, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en dos semanas realizará Homenaje a dos leyendas, en la Arena México, en donde Ángel de Oro y Cuatrero apostarán sus máscaras. Sin embargo, en ambas empresas hay temas que bien vale la pena poner sobre la mesa para el análisis. En Triple A vimos la llegada hace poco de la Máscara y Máximo, quienes ya tuvieron su presentación en la empresa y como segunda fecha se presentarán en Rey de Reyes al lado de Psycho Clown.

Nadie duda de su calidad como luchadores, si ambos llegaron a la empresa fundada por Antonio Peña obedece a la trayectoria de ambos gladiadores y a la dinastía a la que pertenecen. Sin embargo, en su primera aparición para televisión fueron programados junto a Psycho Clown y sucederá lo mismo en Rey de Reyes. Hasta el momento la empresa no ha generado una historia para ambos luchadores y todo apunta a que los programarán como tercia. ¿Cuál será el futuro que les espera a la Máscara y Máximo en Triple A?, ¿Tendrán sus propias historias?, ¿Serán programados todo el tiempo como tercia junto a Psycho Clown? No lo sabemos por ahora, es muy pronto para escribir a casa, calidad la tienen, esperemos que su estancia en la caravana estelar sea de éxito. De entrada ambos luchadores han declarado que son totalmente Triple A tras su ingreso a la compañía. Por otro lado, se nota la falta que hace el Mesías en la empresa, una de sus principales estrellas, que antes de su lesión se enfrascó en una rivalidad con Pagano. Incluso se vieron bien como pareja en los carteles de la empresa, sin embargo, todos sabemos cómo terminó la historia entre ambos, sin finalizar la rivalidad como los aficionados hubieran querido. Lamentablemente una lesión alejó al Mesías de los cuadriláteros de Triple A y aún no hay fecha para su regreso. Quien también está fuera de los carteles de la empresa es Pagano por una lesión a principios de año. Y aunque ya se está presentando en terreno independiente aún no ha sido programa en los carteles de Triple A. Desde mi particular punto de punto de vista creo que uno de los luchadores que merece un mejor sitio en carteleras de Triple A es Bengala. Es un luchador de calidad, maneja el estilo aéreo pero también recio dependiendo de su rival.

Creo que algo que está llevando mal la empresa es el ángulo en el que el hijo del Tirantes se ha entrometido en las luchas del Texano Jr para ayudarlo. El Texano Jr tiene la calidad suficiente como luchador como para que el hijo del Tirantes se entrometa en sus luchas para apoyarlo. Hace ver mal al Texano Jr, se ve muy mal el réferi y con ello la empresa también queda mal parada. Uno de los luchadores que ha destacado por su calidad es el Hijo del vikingo, esperemos que siga su ascenso dentro de la empresa. Por el lado del Consejo Mundial de Lucha Libre una de las cosas a destacar son los tres diamantes en bruto que tiene en la Nueva Generación Dinamita: Sansón, Cuatrero y Forastero. Herederos de los Dinamita, los tres jóvenes tienen conocimientos luchísticos, presencia física, calidad, son multicampeones y tienen todo un futuro por delante. Si de algo puede presumir el Consejo Mundial de Lucha Libre es de tener a los mejores luchadores y detrás de las estrellas tener a las futuras figuras del pancracio. Sin embargo, creo que la empresa aún no le hace justicia en los sitios estelares a varios luchadores de calidad comprobada. Entre ellos tenemos al Guerrero Maya Jr, Hechicero, Bárbaro Cavernario y Titán. Hay clase y calidad en el Guerrero Maya Jr; hay preparación y conocimientos luchísticos en el Hechicero; hay empuje y ganas de estar en mejores sitios en Bárbaro Cavernario; hay juventud y un buen estilo aéreo en Titán.

Cada que veo al Guerrero Maya Jr, al Hechicero y a Bárbaro Cavernario en terceras luchas pienso que su calidad es mucho mayor para estar en las semifinales y en las estelares. Ojalá los programadores los coloquen en mejores sitios en las carteleras. Ambas empresas, el Consejo Mundial de Lucha Libre y Triple A, están por realizar sus primeros magnos eventos, sin embargo hasta el momento no se vislumbran las rivalidades que puedan terminar en el 85 aniversario ni en Triplemanía XXVI. ¿A ti quiénes te gustaría que encabecen ambos eventos?

cuachara_luchagor@hotmail.com