La lucha libre atraviesa por un buen momento

La lucha libre de nuestro país atraviesa por un buen momento al cierre del año tanto en las empresas como en el terreno independiente. Se tienen buenas combinaciones en enfrentamientos, luchadores mexicanos están teniendo apariciones en otros países y la sangre nueva está empujando fuerte. Sin duda alguna quienes salen ganando son los aficionados al poder mirar nuevas combinaciones entre los luchadores además de observar a las nuevas generaciones que en un futuro serán las estrellas de la lucha libre de nuestro país.

Pero vamos por partes. Quien ha comenzado a ser factor de sorpresas es The Crash, la empresa tijuanense que cada vez más ve incrementado su no solo su roster sino la calidad de los luchadores.

Primero dio la sorpresa con la llegada de Rush junto a su padre, el nuevo Pierroth, la bestia del ring. Mucho se especulaba de la salida de Rush del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sin embargo el mismo luchador aclaró que la empresa a la que pertenece le dio un permiso especial. Rush y Pierroth no solo se reencontraron con la Máscara en The Crash sino que volvieron a reunir a los Ingobernables.

La llegada de Rush a la empresa tijuanense dio la oportunidad a la afición de verlo enfrentarse a Penta Zero M, encuentro que muchos solo imaginaban y que The Crash hizo realidad.

Semanas después The Crash anunció la llegada de uno de los mejores luchadores independientes: L.A. Park. Y aquí las combinaciones crecen, L.A. Park no solo volverá a encontrarse con Rush y Penta Zero M sino que también podría a enfrentarse a Rey Mysterio. Pero por si esto fuera poco, en el sexto aniversario de The Crash, en Tijuana el pasado 4 de junio, apareció una de las máximas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre: Volador Jr.

El depredador del aire atacó Rey Mysterio y a Penta Zero M con lo que más adelante podrían verse las caras sobre el ring. The Crash no solo tiene uno de los mejores talentos con Penta Zero M, Rey Mysterio, Rey Fénix, Daga, Garza Jr., Brian Cage, Mr. 450, Bestia 666, Jack Evans, la Máscara sino que se ha reforzado también con los mejores: L.A. Park, Rush y Volador Jr.

Y ya que hablamos del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí no solo se encuentran varios de los mejores luchadores de nuestro país sino que tiene entre sus filas a varios jóvenes serán futuras estrellas. La seria y estable puede presumir de tener a estrellas como Atlantis, Último Guerrero, Negro Casas, Mephisto, Rush, Volador Jr., Mr. Niebla, Marco Corleone, Diamante Azul, Rey Bucanero, Místico, el Felino, Hechicero y Carístico.

Sin embargo, detrás de ellos vienen empujando fuerte varios jóvenes que poco a poco están escalando mejores sitios dentro de la empresa. Ahí están Dragón Lee, Bárbaro Cavernario, Puma King, Tiger, Blue Panther Jr., The Panther, Guerrero Maya Jr., Niebla Roja, Ángel de Oro y Dron. Pero por si esto fuera poco también vienen empujando fuerte Soberano Jr. y la nueva generación Dinamita: Sansón, Cuatrero y Forastero.

Cabe decir que los herederos de los Dinamita tienen presencia física, buenas tablas sobre el ring, conocimientos luchísticos, son campeones y están alcanzando ya los sitios estelares dentro de la empresa de la colonia Doctores. La sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre no solo son excelentes luchadores, están sometidos al entrenamiento constante por parte de los maestros de la empresa y eso se nota en cada una de sus presentaciones. Varios de los jóvenes son parte del relevo generacional y en un futuro no muy lejano serán las nuevas estrellas del Consejo y como ejemplo está la nueva generación Dinamita.

En la empresa de enfrente, en la Triple A, los luchadores que pasan por un buen momento no solo ocupan los sitios estelares sino que tienen presentaciones en Estados Unidos con Impact Wrestling. Ahí están Texano Jr., el Hijo del Fantasma y Pagano quienes se han presentado en eventos de la empresa norteamericana como parte de la alianza que tiene con Triple A.

La caravana estelar recientemente le abrió la puerta en sitios estelares a Rey Escorpión; Dr. Wagner Jr., sigue trabajando para la compañía; y Psycho Clown continúa siendo su principal estrella. Además le dio la oportunidad de brillar a jóvenes como Lancelot, Hijo del Vikingo, Villano III Jr. y Raptor.

En el terreno independiente hay varios luchadores no solo con talento y calidad sino que han viajado a Japón y Estados Unidos. Entre ellos están Cíclope, Miedo Extremo, Violento Jack, Flamita y Aero Boy. Talento hay. La lucha libre de nuestro país pasa por un buen momento, que siga así por mucho tiempo.

cuachara_luchagor@hotmail.com