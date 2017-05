Instrucciones básicas para ser reportero de Facebook de lucha libre: primero trabajar para un medio deportivo o tener tu propio “medio digital”.

Bueno ya que estamos ahí ahora hay que estar pendiente de las publicaciones de los luchadores que son tus amigos en Facebook así como de las empresas de lucha libre.

Una vez que algún luchador suba a su red social algún tema relacionado con la lucha libre de inmediato redactar cuatro o cinco renglones como máximo y mandarlo al medio deportivo o subirlo a tu “medio”.

Si sucede lo mismo con una empresa que dé a conocer su cartel de lucha libre lo checas y haces unas cuatro líneas por mucho y lo mandas al medio deportivo.

No es necesario que contactes al luchador para que te amplíe el tema sobre lo que publicó en su red social apenas hace unos minutos, no es necesario que llames a algún contacto de la empresa de lucha libre para que des un dato nuevo en tu nota y la información sea amplia. No. Tú solo haz una nota de lo que ellos publican en sus redes sociales.

Si hay un video que circula en redes sociales que involucre luchadores no es necesario que los busques para dar su punto de vista al respecto, ni que cheques la fuente, ni que algún contacto confiable te lo compruebe, con que veas las imágenes del video arma la nota.

No es necesario que le pongas tu nombre a la nota que redactaste, total no checaste la fuente, no consultaste a nadie sobre el hecho, no ampliaste la información, entonces puedes firmar como redacción.

Debes estar pendiente de lo que se publican en redes sociales sobre los luchadores, puede servirte para una nota y enviarla al medio deportivo o para tu “medio”.

Básicamente esas son las reglas para ser un reportero de Facebook de lucha libre: que observes todo lo que publican en las redes sociales luchadores y empresas para que redactes unas cuantas líneas sin que consultes el contenido con fuentes y la nota se suba una página de internet y la compartas en tu red social.

Eso es lo que se hace actualmente en las notas sobre lucha libre en internet. Eso es lo que desgraciadamente se encuentra en las redes sociales. No hay un periodismo deportivo serio sobre lucha libre.

Se trata de textos que con solo leer lo que publican los luchadores sabes de ante meno lo que sucede, si lees los carteles de las empresas ya sabes por quienes están conformados y dónde se presentarán, no es necesario que leas algunas líneas en lo que se supone que es una “nota” a través de un medio deportivo.

A ver. Si se dedican a “reportear” lucha libre y ven que un luchador subió un tema de interés en su red social y en lugar de hacerlo nota de inmediato ¿por qué no contactas al luchador para que abunde en el tema y ofrezcas una mejor información a los aficionados?

¿Por qué si la empresa anuncia un cartel no la contactas para que te confirmen algunos datos y agregues otros de interés para los lectores?

Pero no, desafortunadamente no hay un verdadero periodismo dedicado a la lucha libre y hoy todo se reportea desde redes sociales, desde el escritorio, frente a un monitor y aplastando las teclas con los dedos de ambas manos.

¿Por qué si esos “reporteros” o “redactores” tienen a la vuelta de la esquina la Arena México no se dan una vuelta los viernes de función en la catedral de la lucha libre para entrevistar a los luchadores después de las funciones?

Quienes sí lo hacen, quienes sí están en las arenas, en la México y en distintos puntos del país son quienes hacen MásLuchaTv –Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén- y no trabajan para un medio deportivo, tienen su propio canal en YouTube.

¿Por qué si se dicen “reporteros” no acuerdan una entrevista con los luchadores para hablar de su carrera y de lo que opinan sobre el medio luchístico o de su empresa?

¿Por qué solo lo hacen cuando se acerca una magna función o cuando dos luchadores se van a enfrentar por las máscaras?

¿Por qué si “reportean” lucha libre no ofrecen un mejor contenido para los aficionados que los leen?

¿Por qué no innovan?, ¿Por qué “reportean” desde un escritorio, desde la oficina, desde la comodidad de una silla junto a una computadora con acceso a internet?

Actualmente solo subsisten dos revistas especializadas en lucha libre. La inercia de la modernidad ha hecho que los contenidos migren a los medios digitales.

Sin embargo, en los medios digitales no se está ofreciendo un periodismo deportivo serio dedicado a la lucha libre ni se están generando buenos contenidos.

Solo queda, desgraciadamente, el reporteo de redes sociales, sí, el de Facebook.

cuachara_luchagor@hotmail.com