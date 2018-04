Nunca pensaste que fuera a suceder

Hay situaciones en la lucha libre que nunca creímos que pasarían y sin embargo sucedieron.

¿Alguien en su sano juicio creyó que algún día L.A. Park volvería a Triple A después de jurar y perjurar que no lo haría?

Bueno y no solo regresó, también se enfrentó a la Parka, el luchador que se quedó con el personaje que Adolfo Tapia le dio vida.

¿Pensaron que algún día el polémico Tirantes dejaría Triple A?, ¿no?, ¿alguna vez imaginaron que trabajaría para el Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno ahí lo tiene todos los viernes en la Arena México.

El carácter del Cibernético lo llevó a estar fuera de Triple A una ocasión y después otra más.

Pero ¿algún día pensaron que podría estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre?, ¿no? Pues sucedió. Incluso enfrentó al Último Guerrero y a Atlantis. Sí, el Dios de la lucha libre pisó la catedral de la lucha libre.

Desgraciadamente lo hizo como luchador independiente y su paso por la seria y estable fue corto.

Tras su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre para emigrar a Estados Unidos ¿alguna vez pensaron que el luchador que le dio vida al personaje de Místico volvería a la Arena México?, Bueno ahí lo tenemos de nuevo como Carístico.

¿Alguna vez pensaron que el estandarte de Triple A, Octagón, quedara fuera de la empresa? ¿no? Ya lleva rato en el terreno independiente.

¿En verdad alguien en su sano juicio creyó que Dr. Wagner Jr algún día perdería la máscara? Bueno, quien lo haya hecho acertó.

El Mesías fue por varios años un luchador estrella de Triple A hasta que la empresa lo fue relegando.

¿Alguien alguna vez pensó que la crema de la crema dejaría la empresa fundada por Antonio Peña? Bueno ahora lo tenemos en el terreno independiente a punto de volver a enfrentarse al Cibernético y a Rush.

¿Pasó por la mente de alguno de ustedes que el talento de Triple A, Pentagón Jr, Fénix, Daga, Garza Jr, Jack Evans, dejara la empresa?

Bueno, ya ni hablemos de luchadores estandarte de la compañía como Electroshock y el Zorro quienes ahora son independientes.

Un caso más, ¿alguna vez pensaron que la Máscara y Máximo podrían quedar fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿no? Bueno ahora están en Triple A al lado de Psycho Clown conformando la tercia de los nuevos mosqueteros del diablo.

¿Alguien creyó que Konan dejaría The Crash después de la buena mancuerna que estaban haciendo en Tijuana con la lucha libre y la presentación de gladiadores internacionales? Bueno ya desde hace tiempo Konan está por su cuenta.

¿Tú pensaste que ante el éxito de Lucha Libre Elite la empresa duraría por un buen rato en sus combinaciones con luchadores independientes y del Consejo Mundial de Lucha Libre y sus transmisiones en Tv Azteca? Desgraciadamente la mancuerna dio solo para un año.

¿Alguien pensó que Alberto del Río no regresaría a Triple A?, Bueno estará presente para Triplemanía XXVI.

¿Pensaron también que Rey Mysterio no volvería a la caravana estelar luego de la temporada en la que estuvo en la empresa? Sí, estará de vuelta para Verano de Escándalo 2018 en junio.

¿Creyeron que no volveríamos a ver a Konan tras su salida de Triple A y su separación de The Crash? El polémico comandante sigue dando de qué hablar en el terreno independiente con MAD.

¿Alguno de ustedes pensó que el Terrible resurgiría de sus cenizas, que ganaría el campeonato nacional de peso completo y que reforzaría a los Ingobernables? ¿no? Bueno pues sucedió tal y como se plantea en la pregunta.

¿Alguien pensó que el ascenso de los nuevos Dinamita sería rápido en el Consejo Mundial de Lucha Libre?, ¿que alcanzarían pronto los sitios estelares?, ¿que Cuatrero ganaría una máscara en un mango evento de la seria y estable y que ésta fuera la del Ángel de Oro? Bueno los herederos de los Reyes han cosechado el fruto de su esfuerzo.

¿Alguien creyó alguna vez que el Santo podría ser inducido al Salón de la Fama de la World Wrestling Entertainment (WWE) en la categoría de legado?, ¿no? Pues sucedió hace poco. El enmascarado de plata y Mil Máscara son los únicos dos luchadores mexicanos en el Saló de la Fama de la WWE.

Y si alguna vez pensamos que nada de esto sucedería ¿por qué no creemos que otras cosas no podrían suceder?

Sí, pensemos que no volveremos a ver una función conjunta entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y Triple A. Que no habrá una lucha de máscara contra cabellera entre L.A. Park y Rush. Que Dr. Wagner Jr nunca volverá a la seria y estable. Y que Mr. Niebla no apostará su máscara en la Arena México.

Pensemos que nada de eso pasará y quizá, solo quizá, algún día suceda.

