L.A. Park está de regreso en el CMLL

L.A. Park regresó. Sí, está de vuelta en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Apreció el viernes pasado al final de la lucha de la Gran Alternativa 2018 junto con su hijo para defender a Volador Jr. y Flyer quienes eran atacados por Rush, el Terrible y la Bestia del ring.

Flyer y Volador Jr. vencieron al Último Guerrero y Templario, sin embargo aparecieron los Ingobernables para atacar a los ganadores de la Gran Alternativa de este año.

Entonces vino la sorpresa de la noche, apareció L.A. Park junto a su hijo para defender a los integrantes de la familia Real.

¡Vaya sorpresa! Fue el 4 de septiembre del 2015 la última vez que L.A. Park estuvo en el ring de la Arena México luego de decir un insulto por micrófono al final de una lucha y el Consejo Mundial de Lucha Libre prescindiera de sus servicios.

L.A. Park hizo frente a Rush y a los Ingobernables sin que ambos llegaran a los golpes.

El huesudo tomó el micrófono y dijo: “el motivo por el cual estoy aquí fue porque ustedes (los aficionados) quisieron, ustedes opinaron y gracias a ustedes voy a estar en la Arena México”.

Y enseguida agregó: “sabes qué Rush la gente no está pidiendo por Facebook ni por el Twitter que nada más luche aquí, que no nada más me presente, que tiene que ser máscara contra cabellera”.

Enseguida los aficionados ovacionaron al luchador independiente en su regreso a la catedral de la lucha libre.

El micrófono pasó a manos de Rush quien respondió: “solamente voy a aplaudir dos cosas, en primer lugar te voy a aplaudir a ti porque tuviste los suficientes… para venir aquí a mi casa y en segundo lugar voy a aplaudir a la empresa porque ahora sí se vienen verdaderas luchas, verdaderos madrazos. Y sin tanto bla bla bla es un gusto romperme la madre contigo perro”.

El regreso de L.A. Park a la Arena México es una verdadera sorpresa en el Consejo Mundial de Lucha Libre a cuatro meses del 85 aniversario de la seria y estable el 14 de septiembre.

Los aficionados en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, han pedido a gritos una lucha de máscara contra cabellera entre ambos luchadores.

El primero paso ya está dado, el regreso de L.A. Park al Consejo Mundial de Lucha Libre.

¿Pero por qué los aficionados piden una lucha de apuestas entre los dos luchadores? Porque ambos se han retado para apostar máscara y cabellera, porque se han destrozado cada que se encuentran en el terreno independiente, porque son dos de los mejores luchadores de nuestro país, porque cuentan con una máscara y cabellera cotizadas, porque los aficionados pagarían un boleto para ver el tan soñado encuentro de apuestas.

Hay que reconocer que los jerarcas del Consejo Mundial de Lucha Libre le hayan abierto las puertas nuevamente L.A. Park en la Arena México.

Todos ganan con la presencia del huesudo en la seria y estable: gana la empresa con mejores entradas en la Arena México, ganan L.A. Park y Rush al dar rienda suelta a su rivalidad y ganan los aficionados al ver a ambos luchadores en las carteleras y plazas del Consejo.

Sin embargo, con el regreso de Adolfo Tapia veremos la manera en cómo se va a desempeñar ahora dentro y fuera del ring pues en el terreno independiente Rush y L.A. Park se han sangrado y se atacan con todo lo que tenga a la mano afuera del cuadrilátero y las cosas en el Consejo Mundial de Lucha Libre no son así, hay que seguir reglas.

Lo ideal sería que permitieran que se destrozaran como lo hacen en el terreno independiente, pero veremos más adelante lo que sucede.

Rush sabe la clase de luchador que tiene enfrente y lo dijo al micrófono: “ahora sí se vienen verdaderas luchas, verdaderos madrazos”.

Ambos son dos toros de lidia que suben al cuadrilátero con un solo objetivo: acabar con su rival.

Si el Consejo Mundial de Lucha Libre lleva las cosas paso a paso y firma una lucha de apuestas entre ambos luchadores para su aniversario haga lo que haga la empresa de enfrente se la llevaría de calle al tener en su magno evento a dos de los mejores luchadores de nuestro país, con una Arena México abarrotada hasta las lámparas, con garantía de espectáculo y un encuentro que sin duda haría historia.

Ayer después del medio día el Consejo Mundial de Lucha Libre publicó su cartel para el siguiente viernes en donde en la lucha estelar se enfrentarán L.A. Park, Volador Jr. y Flyer en contra de Rush, el Terrible y la Bestia del Ring.

¿Será este el camino para que L.A. Park y Rush se enfrenten máscara contra cabellera en el 85 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre?

Ojalá que así sea.

