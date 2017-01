Cuando se publique esta columna será domingo y será el día número 15 del año. Los primeros 15 días de enero del 2017. La pregunta habitual para este inicio de año es ¿qué nos depara este 2017 en la lucha libre de México?

Sin ir más lejos, hay un reto de máscara contra cabellera entre L.A. Park y Alberto El Patrón pactado para el 3 de marzo en Texcoco. L.A. Park lanzó el reto a Alberto El Patrón luego de un triangular en donde también participó Carlito.

El Patrón aceptó sin dudarlo. El promotor subió al cuadrilátero y puso la fecha. El pacto se selló con un apretón de manos de caballeros. Sin embargo, aunque L.A. Park lanzara el reto, El Patrón aceptara y que el promotor le pusiera fecha aún no hay firma de contrato de por medio. Así que habrá que esperar si finalmente se lleva a cabo o no este encuentro.

¿Crees que realmente se lleva realice esta lucha? De ser así ¿Quién crees que sea el ganador? Acercándose marzo veremos si realmente hay o no esta lucha de apuestas entre ambos gladiadores.

Hace algunas semanas la empresa Triple A dio a conocer la fecha y sede de su magno evento de este año: Triplemanía XXV, 26 de agosto en la Ciudad de México.

Ahí, Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown se enfrentarán máscara contra máscara celebrando los 25 años de la empresa fundada por Antonio Peña.

Tras la lucha estelar de Triplemanía XXIV en donde Psycho Clown venció y rapó a Pagano, Dr. Wagner Jr subió al ring para retar al autollamado psicópata del ring a una lucha de máscara contra máscara para Triplemanía XXV.

Psycho Clown aceptó el reto. Meses después, desde su cuenta de Twitter, la jerarca de Triple A, Maricela Peña, confirmó la lucha de apuestas entre ambos gladiadores.

Acá también habrá que esperar si se lleva a cabo o no la lucha, pues aunque Dr. Wagner Jr. lanzó el reto, Psycho Clown lo aceptó y Maricela Peña confirmara el duelo, aún no hay la firma de contrato de por medio. Hasta que no se tengan los contratos firmados no se puede hablar de una lucha de máscara contra máscara como tal.

Quizá la empresa esté esperado que se acerque la fecha de la lucha para la firma. Pero acá no especulamos, hablamos de hechos. Y el hecho es que hasta el momento la lucha solo está pactada de palabra.

¿Tú crees que en verdad se lleve a cabo la lucha de máscara contra máscara entre Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown? En caso de realizarse ¿Quién crees que gane? ¿Dr. Wagner Jr.? ¿Psycho Clown?

Faltan siete meses para el 26 de agosto. Ya veremos si se juegan o no las máscaras ambos luchadores. Por lo pronto a esperar.

En la casa de enfrente, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) hasta el momento no se vislumbra quiénes encabezarán el 84 aniversario de la empresa en el mes de septiembre.

En el 83 aniversario Dragón Lee sorprendió a propios y extraños al vencer y quitarle la máscara a, valga la redundancia, La Máscara.

Antes del cierre del 2016 Último Guerrero, Rush y Volador Jr se retaron por las cabelleras. Podría ser la lucha estelar del 84 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero acá no especulamos. Hablamos de hechos. Y el hecho es que solo se retaron.

Y ya para el cierre del 2016 Carístico se enfrascó en una rivalidad con un viejo rival, el Último Guerrero.

Ambos se enfrentaron en luchas de tercias y en mano a mano. Con esta rivalidad hay la posibilidad de que puedan enfrentarse en una lucha de apuestas de máscara contra cabellera.

Todo dependerá de la empresa. Aunque hay que señalar que Último Guerreo es de casa y Carístico es un luchador independiente. Y como dijimos arriba, sí, acá no vamos a especular.

Lo real es que hasta este inicio de año, durante los primeros 15 días de enero, no hay una rivalidad que pudiera culminar en el 84 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Restan ocho meses para septiembre en donde veremos cuál será la rivalidad que surja o tenga continuidad y sea el evento estelar de la seria y estable en la catedral de la lucha libre, la Arena México.

En el 2016 vimos surgir la Liga Elite en donde se ofrecieron carteles distintos a la afición combinando luchadores independientes con gladiadores de Consejo Mundial de Lucha Libre a través de transmisiones de televisión abierta.

Todo iba bien hasta que se la empresa y el Consejo dejaron de tener el acuerdo y Liga Elite ofreció solo carteles con luchadores independientes y al final repetitivos.

De acuerdo con las transmisiones al cierre de año, Liga Elite volvería en 2017 tras su primera temporada.

Ya veremos si regresa y de qué manera lo hace.

Que este sea un año de mucha lucha libre.

cuachara_luchagor@hotmail.com