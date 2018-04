Lo que se ve y lo que se quiere ver

Hay dos maneras de ver la lucha libre: una, la que dictan los dueños de las empresas en cada uno de sus carteles, y dos, la que les gustaría ver a los aficionados.

¿Por qué digo que la que dictan los dueños de las empresas? Sencillo, por los carteles de cada una de sus funciones.

No vamos tan lejos. Después de un par de encuentros en los que Kraneo luchó a lado de los Ingobernables ahora éste tiene una rivalidad con la tercia y el viernes pasado tuvo ya un mano a mano con Rush.

Los ingobernables son la facción que hace y deshace con sus rivales sin importarles el resultado, ya lo han dicho en muchas ocasiones, su único objetivo es humillar a sus oponentes.

Y ahora vemos a su líder, Rush, enfrascado en una rivalidad con Kraneo. Hay quienes especulan todo podría terminar en una lucha de apuestas, sin embargo aún nada está definido.

Sinceramente, y con todo respeto para Kraneo, la calidad y capacidad de Rush está para tener rivalidades con luchadores de mayor peso dentro de la empresa como Volador Jr, Último Guerrero y el Diamante Azul.

Pero ¿qué es lo que piden los aficionados? Bueno, ellos piden que se tenga una lucha de máscara contra cabellera entre L.A. Park y Rush en el 85 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

¿Atenderá la empresa el sentir de los aficionados? Lo sabremos una vez que se acerque la fecha del aniversario.

Siguiendo con la seria y estable, la empresa cuenta con luchadores de comprobada calidad.

Sin embargo, hay varios que ya han demostrado su capacidad y continúan en las terceras luchas, a medio cartel sin la oportunidad de estar en la semifinal o en la estelar.

Ahí tenemos el caso de Guerrero Maya Jr., el Hechicero, Titán, Bárbaro Cavernario, quienes tienen la capacidad de estar más arriba en los carteles pero los programadores los mantienen en la mitad de los carteles.

Ahora vayamos a la empresa de enfrente, la Triple A. Hace algunos meses se hizo oficial la llegada de la Máscara y Máximo a la tres veces estelar.

Y la empresa los ha colocado ya en varias ocasiones a lado de Psycho Clown llamándolos los nuevos mosqueteros del diablo.

Sus rivales recurrentes son los OGT’S, llamados la Organización de Grandes Talentos, integrada por Averno, Súper Fly y Chesman.

Sin embargo, los OGT’S ya tienen una rivalidad con el Poder del Norte que culminará en Verano de Escándalo en una lucha de cabelleras.

Ahora bien, en uno de los anuncios para Triplemanía XXVI Psycho Clown y el Hijo del Fantasma intercambiaron ataques verbales que solo quedaron en la conferencia sin pasar a los hechos.

¿Por qué la empresa no los coloca de rivales sabiendo que ambos formarán parte de pokar de ases en Triplemanía XXVVI?

¿Por qué no permite que se genere la rivalidad para calentar el evento estelar Triplemanía XXVI?

La empresa ha optado por reunir en una tercia a Psycho Clown, Máximo y la Máscara.

Creo que llamaría mucho más la atención de los aficionados ver una rivalidad entre el psicópata del ring y el Hijo del Fantasma previo a su magno evento que programar juntos a los llamados mosqueteros del diablo.

La empresa le ha dado la oportunidad en los sitios estelares al Hijo del Dr. Wagner Jr., sin embargo, el joven luchador no ha respondido sobre el cuadrilátero a la confianza que se le ha brindado.

No dudamos de su capacidad, sin embargo no ha conectado con los aficionados de la tres veces estelar, su desempeño sobre el ring no ha generado una expectativa mucho mayor.

La empresa dio paso a una rivalidad entre Dr. Wagner Jr. y su hijo sin embargo ésta no ha sido explotada de manera en la que genere que la afición quiera ver a padre e hijo enfrentándose en un mismo cuadrilátero.

Ambas empresas están camino a lo que serán sus magnos eventos a finales del año.

En Triple A se sabe hasta el momento que la lucha estelar será pokar de ases en donde cuatro luchadores expondrán la máscara. Los dos confirmados hasta el momento son Psycho Clown y el Hijo del Fantasma.

Faby Apache y Lady Shani expondrán cabellera y máscara respectivamente. Aunque siendo sinceros en ninguno de los eventos de la tres veces estelar se retaron a una lucha de apuestas, pero esa es otra historia.

El Patrón regresará a Triple A en una lucha de mano a mano, aunque hasta el momento aún no se ha confirmado quién es su rival.

En el Consejo Mundial de Lucha Libre solo se tiene hasta el momento la fecha del 85 aniversario, el 14 de septiembre, sin embargo a cinco meses de su mango evento aún no se perfila ninguna rivalidad que pudiera terminar en una lucha de máscaras.

cuachara_luchagor@hotmail.com