Si hacemos un análisis de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses en la lucha libre de nuestro país tengo varias consideraciones. En primer lugar creo que la Nueva Generación Dinamita: Sansón, Cuatrero y Forastero son el futuro de la lucha libre. Creo que serán las futuras estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Tienen calidad, tablas sobre el ring, presencia física, son rudos naturales y dignos herederos de los hermanos Dinamita.

La empresa tiene en los tres jóvenes tres diamantes en bruto que debe llevar poco a poco hasta su consolidación como estrellas y nuevos ídolos. Se les han dado las oportunidades y las han sabido aprovechar. Apenas el viernes pasado en la Arena México, aunque por descalificación ante la intervención de Rush cuando ya Sansón tenía en la lona a Pierroth para el triunfo, se convirtieron en campeones de la Copa Dinastías 2017. Hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre hemos visto que Rush ha abierto la posibilidad, sin declararlo abiertamente, para que Volador Jr. forme parte de los Ingobernables.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que el toro blanco aseguró en un principio que para ser ingobernable solamente de sangre y Volador Jr. no tiene ningún lazo sanguíneo con los Muñoz. Y dos, Rush por sí solo es un luchador estrella, está al frente de los Ingobernables, hace y deshace a placer en cada una de sus luchas, el resultado es lo que menos le importa y ahora observamos que le abre las puertas de la agrupación a Volador Jr.

El depredador del aire es un luchador estrella, es de lo mejor que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre pero honestamente no necesita ingresar a los Ingobernables para seguir brillando con luz propia dentro de la seria y estable. Y para cerrar con el Consejo Mundial de Lucha Libre creo que cuenta entre sus filas con un rudo natural al que no le interesa el aplauso, ganar o perder. Poco a poco se ha ido ganando un espacio dentro de empresa y si lo llevan paso a paso en un futuro podrían tener a una nueva estrella ruda: Sam Adonis.

El norteamericano, aunque no despliega mucha técnica sobre el ring y sí rudezas enciende a la afición en cada una de sus presentaciones, es odiado a más no poder, no pasa desapercibido y tiene, a pesar de ser rudo, carisma. Apenas el viernes pasado en un episodio más de la rivalidad que mantiene con Negro Casas éste lo retó por las cabelleras, lucha que podríamos ver al finalizar el año.

Sam Adonis ya rapó a Blue Panther en meses pasados y de lograr un triunfo ante Negro Casas no solo lo catapultaría sino se consolidaría en la manera en la que han comenzado a llamarle: el destructor de leyendas.

Y ya que hablamos de Rush más arriba creo que el encuentro de cabellera contra máscara en contra de L.A. Park simple y sencillamente no se va a dar a pesar de que ambos están dispuestos a ello. Lo digo por la única razón que puede existir: Rush Pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre y L.A. Park es un luchador independiente. Los aficionados pagarían un boleto por ver una lucha de apuestas entre estos dos luchadores, dos verdaderos todos de lidia sobre el cuadrilátero, pero las circunstancias lo impiden.

Lo único que le resta la afición es disfrutar de los mano a mano que ambos dan en el terreno independiente. Y ahora hablemos de la empresa de enfrente, la Triple A. Creo que sería una verdadera lástima que Rey Escorpión deje su cabellera en manos de Psycho Clown. Lo digo porque el veneno negro, a su llegada a la empresa, se ha enfocado en el llamado psicópata del ring enfrentándose ya en varias ocasiones ante él en la caravana estelar.

Rey Escorpión ha declarado que va por las cabezas grandes de Triple A y en su camino se ha encontrado a Psycho Clown. Y al iniciar una rivalidad con la estrella de la empresa lo más lógico sería que llegaran a una lucha de apuestas: máscara contra cabellera. Rey Escorpión es un luchador rudo, carismático, que no se guarda nada dentro del ring a la hora de enfrentar a sus rivales. Pero perder la cabellera ante Psycho Clown en su ingreso a Triple A no sería lo más conveniente.

Y ya que hablamos de Triple A creo que la rivalidad que iniciaron hace algunos meses Texano Jr. y el Hijo del Fantasma se alargará hasta Triplemanía XXVI en donde podríamos ver una lucha de máscara contra cabellera. Ambos luchadores se han destrozado en las arenas en las que se han encontrado y los dos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Creo que esta podría ser una de las luchas estelares de Triplemanía XXVI sino es que la estelar.

cuachara_luchagor@hotmail.com