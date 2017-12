En la actualidad hay varios luchadores que no solo destacan por ser estrellas y su calidad sobre el ring, también cuentan con cabelleras cotizadas. Si hablamos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) no solo cuenta con varios luchadores estrellas sino también a los mejores con una cabellera cotizada dentro de sus filas.

En primer lugar está Rush, se encuentra en los sitios estelares, es el ingobernable mayor y su cabellera es una de las más deseadas por sus rivales, entre ellos Diamante Azul. El toro blanco ha expuesto su cabellera y ha rapado al Terrible, al Negro Casas y a Máximo. Es una de las principales estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y ha declarado que al único que le aceptará una lucha de apuestas es a L.A. Park.

Otro de los luchadores con una de las cabelleras más cotizadas dentro de la empresa es el luchador de otro nivel, Último Guerrero. El perder la máscara no lo confinó al olvido y se mantuvo en los planos estelares dentro de la seria y estable. Apostó su cabellera ante Rey Escorpión y venció a su rival en una lucha en la que incluso dejó sangre en el ring de la Arena México.

Si hablamos de un luchador que se encuentra el mejor momento de su carrera, que es una de las máximas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y que su cabellera tiene un alto valor, nos referimos claramente de Volador Jr. Perdió la máscara ante la Sombra, sin embargo, esa caída en su carrera no solo no lo detuvo sino que lo afianzó en los sitios estelares dentro de la empresa. Ya apostó su cabellera en contra del Negro Casas y salió con la mano en alto. Su estilo aéreo e incluso rudo lo respaldan sobre el cuadrilátero como uno de los mejores de la seria y estable. Tras perderse un poco, el Terrible nuevamente ha recobrado el rumbo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Perdió la cabellera en contra de Rush y poco a poco fue saliendo de ese descalabro en su carrera.

Actualmente se encuentra en buena forma física y el haber ganado recientemente el campeonato nacional de peso completo lo volvió a colocar en sitios estelares y a volver a cotizar su larga cabellera. Una de las leyendas vivientes dentro del Consejo es sin duda alguna el Negro Casas, quien toda la lona recorrida y la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera lo colocan como un luchador con la cabellera cotizada dentro de la empresa. Es cierto que el Negro Casas no ha tenido resultados favorables en duelos de apuestas sin embargo es un sinodal importante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y un hueso duro de roer. Recientemente se ha enfrascado en una rivalidad en contra del norteamericano Sam Adonis y hace una semana retó al luchador rudo a una lucha de cabellera contra cabellera.

Todo parece indicar que será a finales del año cuando podamos ver este enfrentamiento en donde el Negro Casas ponga nuevamente su cotizada cabellera en juego y su calidad sobre el ring de la Arena México. Y si hablamos de la empresa de enfrente, en la Triple A también hay varios luchadores con cabelleras cotizadas. El primero de ellos es el Mesías, una de las principales estrellas de la caravana estelar. La crema de la crema perdió ya la cabellera en contra de L.A. Park pero eso no demerita su calidad sobre el ring.

El Mesías no solo es un luchador estrella y de calidad, su cabellera también es una de las más cotizadas dentro de la empresa creada por Antonio Peña. Otro luchador que también cuenta con una cabellera de valor dentro de la tres veces estelar es el ex megacampeón Texano Jr. Ya perdió la cabellera en contra de Psycho Clown, sin embargo no perdió la calidad sobre el ring. Actualmente es uno de los luchadores estelares de la empresa y todo apunta a que apostará en un futuro inmediato la cabellera en contra del Hijo del Fantasma. A esta lista de luchadores se suma el Rey Escorpión quien recientemente se unió a la caravana estelar en Triplemanía XXV. El veneno negro llegó a Triple A a los sitios estelares y su calidad y rudezas lo colocan como uno de los luchadores con la cabellera más cotizada. Aunque en su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre perdió la cabellera en contra del Último Guerrero se mantuvo en los primeros planos.

Si agregáramos a un par de luchadores más de Triple A, aunque no tienen una cabellera prominente, pero sí de un valor importante, pondríamos a Pagano y a Rey Wagner.

En el terreno independiente el Zorro, Sharly Rock Star y el Cibernético son tres de los luchadores con una larga cabellera cotizada.

Y para ti ¿qué cabellera es la más cotizada dentro de la lucha libre?

