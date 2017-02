La Rebelión y el Zorro en el CMLL ¿por qué no?

En los últimos meses previo a la celebración de Triplemanía XXV varios luchadores han dejado Triple A. A finales del año pasado Fénix dejó la empresa. En enero de este año Pentagón Jr., Daga y Garza Jr., también salieron de la compañía. Y hace apenas unos días el Zorro salió de Triple A para engrosar las filas de los independientes. En su momento Triple A le abrió las puertas a varios luchadores que dejaron el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El Hijo del Perro Aguayo y Héctor Garza entre ellos.

Actualmente varios luchadores que pertenecieron al Consejo Mundial de Lucha Libre ocupan sitios estelares dentro de Triple A. Ahí están el Texano Jr., Averno y el Hijo del Fantasma. El Texano Jr. es el megacampeón de la empresa y ocupa un sitio estelar; Averno integra una tercia a lado de Chessman y Ricky Marvin en luchas semifinales; y el Hijo del Fantasma recién ocupa ya un sitio estelar en la compañía fundada por Antonio Peña.

Si Pentagón Jr., hoy Penta 0M, Rey Fénix, Daga, Garza Jr., y ahora el Zorro están fuera de Triple A, ¿por qué no pensar que el Consejo Mundial de Lucha Libre les abra las puertas? El Consejo Mundial de Lucha Libre también le abrió las puertas a luchadores que en su momento estuvieron en Triple A y que hoy continúan dentro de sus filas. Ahí están Pegaso, Rey Cometa, Ripper –antes Psicosis- y Cráneo –antes Alebrije-.

¿Te imaginas que los jóvenes Penta 0M, Daga, Rey Fénix, Garza Jr., junto al experimentado Zorro lleguen a las filas de la seria y estable?

¿Te imaginas que en un viernes estelar de la Arena México en la lucha semifinal se aparecieran Penta OM, Daga, Rey Fénix, Garza Jr., y el Zorro para atacar al elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre?

Si llegara a suceder. En un remoto caso. O en una decisión inteligente de programación para ofrecer variedad a su afición y atraer más público a la Arena México las combinaciones serían interesantes.

¿Qué te parece una lucha de tercias entre Penta OM, Daga y Garza Jr. en contra de Carístico, Místico la nueva era y Dragón Lee?

¿Qué te parece un mano a mano en la Arena México entre Volador Jr. y Rey Fénix?

¿Qué te parece un mano a mano entre el Zorro y el Último Guerrero en una lucha estelar en un viernes de la Arena México?

¿Qué te parece un mano a mano entre Penta 0M y el Ingobernable Rush en la catedral de la lucha libre?

¿Pagarías un boleto en la Arena México para ver a Penta 0M, Daga, Fénix y Garza Jr., la Rebelión, en contra de Rush, La Máscara y Pierroth, los Ingobernables, acompañados por Dragón Lee?

¿Pagarías un boleto en la Arena México para ver un mano a mano entre Atlantis y El Zorro?

¿Pagarías un boleto en la Arena México para ver un mano a mano entre Volador Jr. y Penta OM?

¿Qué te parece un match relámpago entre Daga y Dragón Lee? Ambos dominan el llamado strong style. O ¿qué te parece un match relámpago entre La Máscara y Garza Jr.?

¿Qué tal una lucha de parejas entre Místico la nueva era y Dragón Lee en contra de Rey Fénix y Daga?

¿Qué tal una lucha de parejas entre los apestosos Mr, Niebla y el Negro Casas en contra del Zorro y Penta OM?

¿Qué tal un mano a mano en el ring sagrado de la Arena México entre el Zorro y el ingobernable Rush?

¿Pagarías un boleto de un viernes espectacular en la Arena México al ver programadas una o dos de estas combinaciones en una cartelera de la seria y estable?

Yo creo que tu respuesta es sí. Y por supuesto que yo también pagaría un boleto para ver este tipo de luchas. El que sucediera algo así refrescaría las carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre. La oferta para la afición sería distinta a la de cara viernes en la Arena México. Y se darían encuentros que nunca antes se pensaría que se pudieran dar.

Y ¿por qué no? Penta OM, Rey Fénix, Daga y Garza Jr. tienen el talento para poder pisar el ring sagrado de la Arena México. El Zorro es un luchador con amplia experiencia. Y ¿por qué no? Si en su momento Triple A le abrió las puertas a luchadores que salieron del Consejo Mundial de Lucha Libre como el mil por ciento guapo Shocker y Mr. Niebla. ¿Por qué no abrirle ahora las puertas en el Consejo Mundial de Lucha Libre a ex luchadores de Triple A?

De suceder algo así quienes saldrían ganando son las tres partes: la afición porque puede ver combinaciones distintas, el CMLL porque puede llevar a más aficionados a la Arena México y los luchadores que tendrían la oportunidad de llegar a la que es quizá la empresa más importante de lucha libre de nuestro país.

Gente del Consejo Mundial de Lucha Libre si leen estas líneas ¿por qué no? Piénsenlo.

cuachara_luchagor@hotmail.com