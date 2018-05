Los ocho minutos de Osorio

Al resplandeciente rojo del semáforo aún le quedan milésimas de segundo en esa su cíclica vida. Apenas se está acomodando el verde para volver a aparecer en escena. Aún no fulgura, pero ya detrás de ti, alguien desquiciadamente comienza a tocar la bocina del auto. No hay tolerancia. Tampoco paciencia.

Vivimos en un país donde resulta más sencillo reclamar e insultar que escuchar y debatir. Donde una mentada de madre te catapulta al tabulador de los atrevidos y donde el análisis para entrar en razón genera bostezo. Un país donde los déspotas valentones creen tener mayor derecho que los valientes pensadores. Donde no se escucha porque no hay tiempo y porque es más simple salir por el acotamiento del insulto. Ocho minutos con 31 segundos duró la respuesta de Osorio sobre el porqué no llamó al Gallo Vázquez. Mediocampista que además de contar con experiencia mundialista, tiene en sus venas, un fuelle interminable. Vaya, el prototipo ideal tanto para el llano como para Wembley. El infaltable en los campos de tierra porque “le echa ganas” y en el césped sagrado, el perfecto “5” todoterreno que cubre, recupera y hasta reparte. A Osorio la actualidad del Gallo le deslumbra, créanme. Pero ello no necesariamente significa que encaje en su esquema. Y no quiere decir que Osorio tenga la razón. Locuras y terquedades, todos los técnicos del mundo. Sus diez puntos de análisis tal vez no sean la verdad absoluta, pero insisto, ¿cómo darle el beneficio de la duda sin escucharlo con detenimiento? Los finos conceptos no venden portadas y menos en los semáforos de nuestro México, de nuestras vidas donde preferimos el escándalo, las mentadas y los claxonazos mucho antes de que exista un verde que nos ilumine con argumentos al menos para iniciar un debate.

carlosguerrerogallegos@gmail.com

Twitter@CARLOSLGUERRERO