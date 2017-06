Los días de Dueñas, Gignac y selección mexicana

A la vuelta de la esquina se asoman dos juegos eliminatorios. Pero atención, una cuadra más adelante se alcanza a ver la Copa Confederaciones, torneo que desde ahora se convierte en la segunda gran evaluación para Juan Carlos Osorio.

Así como hace un año la Copa América del Centenario representaba para el colombiano su verdadero primer examen (y ya sabemos en lo que terminó aquel periplo), la aventura europea pone otra vez en zona de estudio y análisis al equipo mexicano. Los días previos a esta etapa importante no han sido del todo sencillos. La noticia de Jesús Dueñas cayó mal a Osorio puesto que el jugador de Tigres estaba contemplado como una carta importante.

¿Quién pierde más? ¿La selección mexicana sin Dueñas o Dueñas sin la selección? Evidentemente La Selección Mexicana. Y es que Dueñas puede cumplir al menos tres funciones. Volante por derecha, medio centro o incluso como lateral. Un tipo que resuelve y ejecuta. De los que empujan. De los que nunca sobran. Dueñas sin selección, seguirá siendo referente y figura. No se va a devaluar y tampoco le bajarán el sueldo en su club. Mucho dependerá de lo que suceda en los partidos eliminatorios para saber si Osorio lo tomará en cuenta para Confederaciones o si el haberse negado para los amistosos pueda costarle tan caro que lo deje –si acaso- como opción para Copa Oro.

GIGNAC

Estrella y crack. No me cansaré de decirlo aunque a muchos les duela reconocerlo. Si acá se le endiosa al jugador malito, ¿por qué no hacerlo con uno realmente bueno? Si se quiere quedar, bienvenido. Jugadores así le hacen mucho más bien que mal a nuestra Liga. Si se va, tendrá sus razones. Pero nadie tiene porqué soportar chantajes. Así que, estimado André-Pierre, piénsalo bien. No se te vaya a hacer tarde.

