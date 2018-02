Cuídense ‘regios’

Jamás imaginé decirlo. Al menos no tan pronto.

Una brava ola crece de manera voraz en los últimos días. Amenaza con romper fuerte y llevarse a quien sea entre su furia.

Hay que tenerle respeto. Si no hay un dispositivo adecuado que sirva de salvavidas, es mejor no meterse a ese mar picado y alebrestado.

América ha recuperado brillo. Vuelve a ser el equipo deseado por su fanaticada que, aunque abandona en la grada, no le quita la vista. Este América seduce y atrapa.

Es ofensivo, vertical y determinante. Tiene variantes. No se aferra a un once. Con Herrera no hay manera de comprar un seguro de titularidad así te llames Oribe Peralta.

No hay preferencias de nacionalidad ni tampoco injusticias por llamarte Henry Martín.

Al América le sobran jugadores de alta calidad. Algo similar al fenómeno de Rayados y Tigres. Cosa que no pasa con Pumas que, a pesar de un arranque atractivo y prometedor, luce en desventaja cuando su técnico voltea a la banca. Una descompostura en el cuadro base... y adiós. Esta ola amarilla puede darse el lujo de tener en resguardo, en una apacible bahía, a Darwin Quintero por si se requiere mayor impacto en el muelle. Hace tiempo no veía a un América tan contundente, que no tiene piedad ante los débiles, capaz de golear al último de la tabla como también al que defiende bien. Ménez pone la elegancia; Oribe, el orgullo; Martín, la frescura; Cecilio, la chispa; Guido, la presencia y Marchesín, la seguridad. No hay uno que desentone. Ni siquiera William da Silva que ha estrenado posición.

Cuidado con el momentum americanista. Cada partido potencia sus fortalezas. Hoy los del norte después de mucho tiempo dormirán intranquilos. Hay alguien que puede arrebatarles protagonismo. Alguien que peligrosamente parece a distancia, tomar forma de tsunami.

carlosguerrerogallegos@gmail.com

Twitter@CARLOSLGUERRERO