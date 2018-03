Chivas, como equipo chico

Ante sí, la mejor de las oportunidades para encontrar un poco de luz, al menos una vieja brújula que le permita orientarse en su propio bosque, en ese extraño laberinto repleto de hojarasca del cual Chivas no ha logrado salir.

Enfrentar al América en sus peores condiciones, con la vestimenta, y hasta un poco el prestigio desgarrado, debe ser para Guadalajara un proyecto de aspiración de vida. Vaya, la orientación vocacional que todo joven requiere para decidir su futuro cercano.

Por más que se vea Chivas en la lona, por más golpeado y tambaleante que se encuentre, con la mirada perdida y pidiendo suene milagrosamente la campana, quien realmente peligra es América. Chivas hundido está, otro empujón al abismo es lo de menos puesto que ya deambula en el fondo del barranco. Pero América... América perdería el invicto y lo haría ante una de las versiones más discretas del Guadalajara en los últimos años.

Chivas tendrá que mutar en un Veracruz, en un Lobos, por citar un ejemplo. En esa clase de equipo que apenas ve al América enfrente y se envalentona hasta llegar a dimensiones desconocidas. Tiene que ser el clásico equipo de Liga de Ascenso que por azares del destino se topa con los de Coapa y que ante ellos, dan el partido de su vida.

Orbelín Pineda, Michael Pérez, Eduardo López y compañía tienen que visualizarse con cualquier camiseta menos con la de un grande. No están para jugar con ella, no están para excesos de confianza y pensar que con los colores, pueden hacer lo que no han logrado consolidar en nueve jornadas.

Sí. Si Chivas pretende pegarle al América, como equipo chico tendrá que encarar el juego. A buscar salvar la temporada, a matarse en la cancha al 200 por ciento y llenando por fin su estadio.

