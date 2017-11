Cállanos, Cruz Azul

Lo mejor que le pudo pasar fue toparse al América en cuartos de final. Enfrentar al acérrimo rival es una inmejorable inyección intravenosa de motivación. Gratuita, además.

Le ha tocado Monarcas, Atlas o León y estoy seguro que los niveles de voracidad cementera estarían por debajo de los que hoy tendrá cuando resplandezca en sus pupilas el amarillo americanista.

Cruz Azul saldrá a matarse, a dejarlo todo. A callar bocas si así desean llamarle a la forma de alcanzar el objetivo inmediato. Jugarán al 200% y más, después de la opaca exhibición mostrada en Copa Mx donde murieron de nada. La espina clavada es grande, punzocortante y dolorosa. Hoy tienen la oportunidad de sacarla, de resarcir el daño y dejar intacta la piel para los siguientes noventa minutos en la vuelta.

Vislumbro a un Cruz Azul mucho más sediento, más hambriento de una victoria con tintes de hazaña. América arrastra consigo éxitos recientes. No tiene tanta necesidad. Obligación sí, siempre; necesidad, no tanta. Al América no le rugen las tripas, no siente un hueco en el estómago. La Máquina está por el contrario ulcerada, rasgada y llagada en sus fibras. Qué mejor reparador de paredes intestinales que un triunfo ante el odiado.

Aduladores de Jémez, anti Jémez, pro Chacos, anti Chacos; todos por igual, unidos como nación celeste añorando llegue la noche para lanzar el primer golpe de autoridad. Si no es ahora, ¿entonces cuándo Cruz Azul?

Háganlo por su historia que les exige se desempolven las vitrinas. Háganlo por ustedes y por esa su afición que se resiste a bajar de la montaña rusa. También por la prensa buena, mala o la vomitiva. Dejen de victimizarse. Frente a ustedes tienen el blanco perfecto para emerger y hacer “shhhh” con el dedo índice en los labios.

Ya después veremos qué pasa. O hasta dónde llegan.

