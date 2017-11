Entre belgas y polacos

Son los tiempos donde resulta complejo establecer un análisis que suene absolutamente congruente. La subjetividad del juego mismo lo impide. Lo que para unos resulta adecuado o plausible, para otros es insuficiente o equivocado.

La Selección Mexicana en su gira por Europa salió ilesa. Para el proceso de Juan Carlos Osorio era fundamental regresar sin un solo raspón en la piel. Una caída estrepitosa (otra goleada) o alguna penosa exhibición, hubiera enrarecido el entorno.

Frente a Bélgica, México mostró personalidad. Se plantó bien y se cumplió un aspecto que Osorio había manifestado un día antes: posesión de pelota. El colombiano rompió su habitual esquema para jugar -por fin- con dos contenciones.

Para quienes ven y van más allá de los resultados (bastante buenos), el hecho de que Osorio haya modificado su zona media es mucho más positivo que el mismo empate y la victoria ante Polonia. Es lo que yo más destaco de los gélidos días por Europa. Se ha dado cuenta que ante ciertos equipos no vale la pena jugar desprotegidos.

Otra conclusión: la marcada diferencia entre los que tienen minutos y los que no en sus respectivos clubes. Araujo juega en Santos, pero juega y se nota. Guardado tiene actividad siempre con el Betis; se nota. Mismo caso Lozano y Ochoa. Lo preocupante es que solo son cuatro de todo el once.

Sin embargo todo es multifactorial. Depende de la calidad individual de cada elemento. Jona tiene poca actividad y demostró que puede ser titular en Selección Mexicana. ¿Diego? Al menos de contención no.

A esperar cuál será el grupo de México. Y no pierdan de vista algo. No solo es saber los rivales y si habrá pelotón de la muerte o no. Importante conocer, el posible cruce en una hipotética segunda ronda. Justo la zona del eterno estancamiento.

