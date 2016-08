El Clásico ya lo ganó Chivas

En ese extraño planeta donde habitan Vergara, Almeyda, Higuera y compañía, un válido pretexto ya cuelga como liana de salvación para el Clásico. Las Chivas y su visionaria dirigencia tendrán de dónde agarrarse para no sumergirse en el fango de las críticas.

Y como no están para una mala exhibición ante el acérrimo rival, un globo de excusas ya se infla desde ahora para, en caso de derrota, culpar al sistema, a la Comisión Disciplinaria o a esa mano que molesta por alguna razón, dirán, ha movido a sus secuaces en beneficio del América.

Que todo es una venganza o un plan maquiavélico para afectarlos por romper la valiosa vajilla que le representaba como negocio a la televisora que los transmitía. Guadalajara sin jugar el Clásico, ya lo ganó, y lo ganaría aún perdiéndolo. Pretextos sobrarán.

Me hubiera gustado que suspendieran a Sambueza para que Chivas no se sintiera afectado, pero lo hecho, hecho está y no hay marcha atrás. Los de Coapa seguirán eternamente cargando estigmas del pasado y Chivas continuará tirándose al suelo como una flagelada víctima a la que nadie le da un peso cuando extiende la mano.

América es más en el torneo. Su plantel es extenso, redondo y poderoso. Tan lo sabe, que su verdadero enemigo son ellos mismos cuando caen en la soberbia y el exceso de confianza. Han tenido para aniquilar rivales y por el contrario, han terminado dándoles respiración de boca a boca, como sucedió en sus últimos partidos.

Chivas aún no encuentra el camino ni a su 11. A veces pienso que tiene mejor banca que cuadro titular, al menos en nombres. Lo mejor que pudo pasarle es toparse al América, para que jueguen al 100 y no al 70 por ciento.

Con Rubens, América tendrá más armas, pero Chivas con la presencia del argentino, contará con el mejor paraguas para ser usado como escudo.

