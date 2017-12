Tigres es hoy el grande

Llevó más de 14 años en el periodismo deportivo y puedo jactarme de ser objetivo, pero hay veces en las que, irremediablemente, brota esa afinidad que tenemos por algún equipo.

Hace casi un año me pasó, nunca me gustó a lo que jugaba el América de Ricardo Antonio La Volpe y estaba convencido de que no merecían estar en la final, sin embargo, ya entrados en los tiempos extra me regresó un sentimiento conocido.

Aquella noche de 1993 cuando Berny Ulloa anuló tres goles en el estadio Azteca fue una de las que peores recuerdos me trajeron en ese recinto. Por un segundo, ese gol de Jesús Dueñas en el minuto 118, que mandaba la final a penales me hizo sentir esa misma frustración estando a cientos de kilómetros de distancia.

Se me pasó rápido, aunque el título llegó para Tigres, que vuelve a enfrentar mañana a los de Coapa. Con un plantel muy similar al que levantó el título de Liga Mx por última vez, ese que no tuvo finales brillantes ni contra Pumas, América ni Chivas, pero se quedó con dos de tres campeonatos.

De alguna forma, el aficionado a los "cuatro grandes" encuentra consuelo en decir que ni Tigres ni Rayados tienen la historia, los títulos o los aficionados fuera de Monterrey para sentir que ese lugar está seguro. Con ese pretexto, en los últimos años se han desdeñado proyectos como los de Toluca, Santos, León o Pachuca que han tenido gran éxito en los torneos cortos. Los últimos 20 años, donde el formato ha cambiado muy poco.

Hay una parte de mí que quiere ver al América hacer dos goles o más y llegar a la final en este torneo, pero no se puede olvidar que el uno y dos de la tabla general hoy están un escalón arriba del resto. Que tienen el poder adquisitivo, a la tribuna cautiva, el respaldo de grandes empresas y la famosa ventaja del reglamento, no tienen que ganar en el global para avanzar.

En esta serie, Tigres (hoy) es el grande y los del Piojo solo pueden demostrar lo contrario en la cancha del Universitario.

