¿Por qué tendrían que quedarse los croatas?

La Selección Nacional de México es una de esas pocas que se da el lujo de jugar partidos amistosos aun cuando no se trata de una Fecha FIFA, aunque eso implique no poder traer a los que futbolistas que militan en Europa ni conseguir rivales de prestigio o con sus titulares habituales, pues no recibirían la autorización de sus clubes.

También es una selección que otorga muchos permisos a los seleccionados, en la mayoría de los casos son temas personales como el nacimiento de un hijo, como los últimos que recibieron Rafael Márquez o Carlos Vela, el abandono de Hirving Lozano para firmar con el PSV o el sensible tema que le impidió a Jesús Manuel Corona cumplir con los compromisos más importantes del 2017, la Copa Confederaciones y la gira europea ante Bélgica y Polonia.

La lista de anuencias es muy larga si se incluyen las peticiones de los equipos que temen que se agrave una lesión como la de Javier Aquino y Jürgen Damm. Todas son justificadas y comprensibles.

Sorprende que a Juan Carlos Osorio le moleste que se vayan seis seleccionados de Croacia antes del partido del martes. Me viene a la mente aquel regaño airado que le dio Pep Guardiola a Alexis Sánchez cuando se rompió con el Barcelona después de haber jugado los 90 minutos con Chile en un partido de poca trascendencia.

Es normal que se guarde la carga de trabajo, ni al Real Madrid ni la Juventus le caería en gracia que Luka Modric o Mario Mandzukic se lesionara antes de los compromisos de Champions y de cara al cierre de las Ligas.

¿Cuántos de los que serán titulares ante Alemania jugaron el viernes ante Islandia?, tendrían también derecho a quejarse, pero como lo dijo su entrenador, ellos fueron a preocuparse por su propio funcionamiento. Algo de lo que México no se ocupa y siguen pensando solo en el rival en turno.

carlos.contreras@milenio.com

twitter@CCLegaspi