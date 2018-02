El modelo de la MLS

El futuro nos alcanzó. Desde su creación la MLS causó polémica con su calendario que se ajusta más a la competencia con las otras Ligas profesionales estadunidenses y no con el de la FIFA y el resto del mundo.

Esta semana por primera vez escuché a dueños de equipos en México referirse a la Liga estadunidense como un modelo a seguir, a pesar de que en lo deportivo la seguimos despreciando, sus franquicias valen más que las mexicanas, aunque el producto Liga Mx sea un gran negocio al norte de la frontera.

Hace varios años quedó claro que para los futbolistas mexicanos que regresan de Europa es más atractiva y en Toluca se desarrolla el ‘joint venture’ para seguirlo explotando.

Su expansión continúa y en ese modelo no hay ascenso ni descenso, pero los equipos de las Ligas de segundo nivel pueden aspirar a integrarse como franquicia. No se trata de un ascenso deportivo, sino de rentabilidad.

Eso es lo que buscan los dueños.

Se comprende la posición de los jugadores y de los agremiados del Ascenso Mx, la segunda división mexicana hoy no cumple con su función. Muy pocos pueden aspirar a subir y cuando llegan se encuentran en desventaja.

Ascensos como el de los Leones Negros, Dorados y hasta Lobos BUAP han dejado muestra de ello, a pesar de que están en ciudades con buen mercado y tienen estadios en condiciones, llegan a pelear por no descender.

Los comodatos y apoyos gubernamentales no ayudan a desarrollar, faltan empresarios que puedan dedicarse al cien por ciento al futbol para robustecer.

De inicio suspender el ascenso y descenso suena a recortar las oportunidades, pero es preferible tener 14 o 16 clubes sólidos que seguir escuchando historias de jugadores y cuerpo técnico que no cobran, incapacitados para sostener sus equipos Sub 20 y Sub 17 y ni qué decir de los femeniles.

