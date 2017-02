McGregor vs. Mayweather, el 15 de septiembre

Ese día o probablemente nunca suceda. La fecha es perfecta para la pelea que puede generar más dinero en este 2017, está muy lejos de ser el mejor enfrentamiento que el boxeo pueda darnos, pero sí el que provoca mayor expectativa.

El interés es real, Conor McGregor está resolviendo las diferencias con la Comisión Atlética de Nevada, que lo sancionó por los incidentes durante la promoción de la segunda pelea ante Nate Diaz en UFC 202, no solo en miras de poder regresar al octágono en Las Vegas, sino para poder aplicar por otra licencia de boxeo, como la que ya le concedió California.

Una entrada en el Staples Center o el Forum de Los Ángeles puede venderse cinco veces más cara en la arena T-Mobile de la casa del UFC y si van a sentarse las tres partes a cerrar esto, se trata solo de generar dinero.

La fecha del 6 de mayo, el fin de semana que celebran los mexicanos en Estados Unidos ya está ocupada por la Chávez Jr. vs. Canelo, otro ejemplo de que lo deportivo está de lado cuando la recaudación manda. Saúl Álvarez sabe que la pelea que lo consagrará como el mejor de su generación es ante Gennady Golovkin, no contra el ex campeón del peso medio, que no ha peleado en su categoría desde 2012.

Las fiestas patrias del 15 de septiembre también cuentan con una gran función de boxeo, a veces hasta dos, cuando Chávez y Canelo estelarizaron en dos arenas diferentes en Las Vegas. Es el momento perfecto para terminar con las dudas, con la especulación.

El primer reporte originado en Irlanda por el diario The Sun aseguraba que la May-Gregor se llevaría a cabo en el verano pasado, pero no estuvo ni cerca de concretarse. Sin embargo hoy, McGregor está en Las Vegas y es el momento ideal para hacerlo, esto no es Mayweather vs. Pacquiao. El irlandés corre el riesgo de sufrir más de una derrota en las cuatro peleas que le quedan de contrato en UFC antes de poder negociar libre y Money ya tiene 40 años, no puede darse el lujo hacer esperar, como lo hizo con el filipino.

Es hora de pactar y hacer que suceda.

