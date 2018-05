Hablando de grandeza

Los cuatro están de vacaciones, Chivas, Pumas, Cruz Azul y América verán la final del futbol mexicano en la televisión, envueltos en esa manta que tejemos los medios de comunicación donde solo ellos importan.

En el mundo del periodismo deportivo hoy vivimos la era de los superlativos y la exageración. Al América hay que destruirlo porque es el todopoderoso, a las Chivas aplaudirles todo y hasta vender la idea de que sus triunfos son más relevantes que los de la selección, a Pumas porque representan a la UNAM y del Cruz Azul hay que seguirle sacando provecho a la sequía.

Aquellos que no polarizan no caben en las mesas de análisis, no importa que a veces se contradigan, se trata de hacer ruido y lo más sencillo es seguir hablando eternamente de esos cuatro grandes que no lo son. Al menos para los estándares de Ligas competitivas, como en España, donde Real Madrid y Barcelona solo han dejado ir un título de 1997 a la fecha; Italia donde Juventus, Inter y Milán han ganado 17 de los últimos 20 o Inglaterra con Arsenal, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Manchester City han ganado todos, menos dos, desde la fundación de la Premier League.

Dos décadas no son poco, la historia de los torneos cortos no miente. Toluca es el máximo ganador con siete y Santos está en tercer lugar, a uno de empatar a Pachuca, son tres instituciones grandes, aunque en México ese mote solo pueda usarlo el exclusivo club.

Chivas ganó 8 de sus 13 títulos entre el 1957 y 1970, desde ahí ha tenido que esperar 10 años para volver a festejar; Cruz Azul tiene siete entre 1969 y 1980, solo uno desde entonces. América y Pumas han repartido sus títulos en la historia reciente, pero solo los de Coapa son constantes en las Liguillas y los títulos de su Confederación.

Todavía no entiendo porqué nos aferramos a vivir en el pasado.

