Nadie se murió sin futbol

Por alguna razón que todavía desconozco, el programa de estudios de Ciencias de la Comunicación incluía un semestre de Economía. Recuerdo bien uno de los primeros ejemplos que nos dieron en clase.

“Si al vendedor de tamales de la esquina le piden que venda todo el tambo a un solo cliente a las 6 de la mañana se va a negar. Porque no va a tener tamales para sus clientes de todos los días, entonces van a ir con el tamalero de la otra esquina y probablemente no regresen mañana”.

La Liga Mx no ofreció su producto este fin de semana, eso no significa que los aficionados no vieron futbol en su pantalla. Tampoco que las familias que gastan su dinero en asistir al estadio lo ahorraron, en su lugar fueron al cine o encontraron otra opción de entretenimiento.

Por más legítimo que sea el reclamo de los árbitros es injustificable parar la Liga por la incapacidad de uno de sus actores. Apenas vamos en la Jornada 10 y la Comisión Disciplinaria ha quedado en ridículo más veces que en los últimos 5 años.

Sancionando de forma escandalosa escupitajos que no se pueden comprobar y vetando con un partido a la trampa mortal que significaba el Pirata Fuente sin elementos de seguridad para contener la bronca en el Tigres-Veracruz.

¿Dónde estuvo esa Liga vanguardista y entretenida que describía The Guardian hace unas semanas? Cerrada.

No son tiempos para retar a las televisoras que pagan millones de dólares por los derechos de transmisión y se están dando cuenta que cada vez es menos rentable. Resultó ser tan endeble que si a los árbitros les da la gana no se juega.

Pasar una película de Cantinflas a las 9 de la noche en sábado sale más barato.

El mensaje en el ámbito mundial es de un desorden, no se puede confiar en un producto que no ofrece garantías. En el que toma 36 horas expedir un escueto comunicado avisando que los árbitros van a reclamar las suspensiones de los jugadores que los agredieron.

¿En qué ocupaste las 2, 4 o 6 horas que le dedicas el fin de semana a la Liga Mx? ¿Viste la sorpresa del Dépor al Barça en Riazor? ¿El Clásico Mundial de Beisbol? ¿Leíste un libro? ¿Cambiaste la televisión por una salida?

Una falta como la de esta semana no se arregla reponiendo la jornada, el consumidor ya se dio cuenta que puede vivir sin él y si no son víctimas de la soberbia, tendrán que recompensarlo.

