“Pero Chivas juega bien”

Es comprensible el romance de los aficionados del Guadalajara con Matías Almeyda, es un tipo carismático y los regresó al protagonismo. A la disputa de los títulos.

También es cierto que Chivas da la impresión de merecer más, los 10 goles que ha marcado parecen poco ante la posesión y estilo de juego que ha mostrado este semestre.

Pero eso no significa que Chivas esté “jugando bien”, como lo piensan muchos de sus seguidores, que siguen justificando los malos resultados del equipo del Pelado, aun cuando la Liguilla se ve cada vez más lejana.

Jugar bien significa ejecutar, resulta muy subjetivo hablar de volumen de juego o de propuesta cuando no hay números para respaldarlo. Si no se finalizan las jugadas no se juega bien, el objetivo del futbol es marcar tantos, no controlar la pelota ni ligar decenas de pases.

En las jugadas a balón parado rematan muy poco y en consecuencia no le sacan provecho a esas oportunidades, que se trabajan durante toda la semana. No sirve de nada el derroche de talento y la cantidad de rivales que elude Rodolfo Pizarro si no termina en un disparo a puerta.

Desde la Jornada 5 solo han marcado cuatro goles en la Liga Mx, dos de ellos llegaron en aquella noche inspirada de Alan Pulido en Querétaro y los otros dos los convirtió Oswaldo Alanís de penal; el defensa que estaban dispuestos a dejar congelado por no renovar su contrato. Pudieron ser tres, también pudieron salir con la victoria en CU ayer, pero no lo hicieron porque no ejecutaron, porque Alanís erró, porque no están jugando bien.

Dice Pulido que “Pumas no jugó a nada, solo tiró balonazos” y con eso les alcanzó para el empate. Viene una semana clave, la eliminatoria ante el Cibao debería ser de trámite y luego tendrán que “jugar bien” para poder ganarle al América.

carlos.contreras@milenio.com

twitter@CCLegaspi