El paro de árbitros no es ejemplo de nada

No debemos confundirnos, la decisión de los árbitros de Primera División de no pitar el fin de semana no es una señal de unidad, ni sentará un precedente como para que los jugadores se organicen, si lo hacen –ya se están tardando– será cuando les suceda algo serio y tengan un verdadero líder desinteresado, que ponga orden y esté dispuesto a tomar las responsabilidades administrativas.

La reflexión de Miguel Herrera es clara: “Si estuvieran unidos se hubiera parado todo el futbol”, y no sucedió así. La huelga solo mostró ser un capricho de los que pitan en Primera, los del Ascenso siguen relegados y ellos sí trabajaron el fin de semana.

Los mandones son los mismos que ya echaron a Edgardo Codesal y hacen quedar mal a Héctor González Iñárritu cada semana, con actuaciones deficientes, fallando en las pruebas físicas y ahora parando la Liga, cuando había otras vías para hacer llegar su apelación.

El reglamento es claro y tanto Pablo Aguilar como Enrique Triverio tienen que irse un año, no hay agresiones a medias, pero entonces, ¿quién se va a ir en la Comisión Disciplinaria por no aplicarlo de origen?

Al checar las repeticiones del partido del viernes pasado entre Juventus y Milán podemos ver que ese reglamento no se aplica de la misma forma en todas las Ligas, no es que esté bien que los jugadores jaloneen al árbitro, pero pasa y en más del 90 por ciento de las ocasiones no se reporta en la cédulas, ni se suspende a un jugador un año.

La escena del minuto 94 en el Juventus Stadium es un ejemplo claro, el árbitro Davide Massa marca un penal que le cuesta el partido al Milán. Mattia de Sciglio lo jala en varias ocasiones, similar a lo de Triverio. Luego es el arquero Gianluigu Donnarumma quien tiene contacto con él en afán de llamar su atención, el silbante termina empujando a Alessio Romagnoli para quitárselo de encima en su reclamo.

No hubo parón, nadie se va a ir un año.

La FIFA se lavó las manos del tema y la intervención del TAS está en veremos. Si estos dos jugadores se van 365 días no serán los primeros, tendrán que seguirle muchos más, de lo contrario ya nos dimos cuenta que cualquiera puede protestar y mandar la Liga Mx de vacaciones.

