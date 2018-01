El inalcanzable ‘Chicharito’

Claro que tiene sentido pensar en que el Guadalajara puede traer de vuelta a Javier Hernández. El delantero necesita ritmo antes de la Copa del Mundo si es que pretende mantener la confianza que le ha brindado Juan Carlos Osorio y con el enemigo en casa, David Moyes al frente del West Ham United, la paciencia se acabará pronto.

El dueño del equipo ha reconocido que se equivocaron al ficharlo, gastaron mucho y es que los más de 15 millones de libras que desembolsaron por Hernández son el doble de lo que pagó en su momento el Manchester United por llevarlo a la Premier League y todavía había cláusulas que podrían haberlo inflado. Tiene razón, no solo con Javier, los refuerzos no han estado a la altura de un equipo que pensaba podría pelear más allá del décimo puesto, no por el descenso.

Pero los reportes de la prensa inglesa, que indican que escucharían ofertas no significan que lo van a regalar o prestar a cualquiera por nada. Si dejan ir a algunos jugadores de la plantilla será para recuperar capital y poder traer a alguien que marque diferencia en el segundo semestre del torneo.

Jorge Vergara sabe que no regresará a México a otro equipo que no sea el Guadalajara, pero para que suceda tienen que encontrar un acuerdo que rebasaría cualquier razonamiento.

Las 115 mil libras que cobra semanalmente el tapatío equivalen a unos 12 millones de pesos mensuales. Muy por encima de lo que se paga en la Liga Mx actualmente. Si se espantan con los 2 millones que cobrará Gullit Peña, no me quiero imaginar la exigencia que recaería sobre el máximo delantero en la historia de la selección mexicana. El público de Chivas esperaría un título de forma inmediata y realmente no es algo que pueda conseguir Hernández con su sola presencia.

Traerlo sería una locura, pero significaría la mayor contratación en la historia del futbol mexicano.

carlos.contreras@milenio.com • twitter@CCLegaspi