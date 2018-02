Vela, una persona normal

Hacen falta más futbolistas como Carlos Vela. De los que pueden habar las cosas como las piensan y sin preocuparse de lo que opine el resto. También hace falta que lo hagan más seguido.

Ahora que estará en la nueva dinámica de una franquicia estadunidense lo veremos en muchas más entrevistas, conferencias de prensa y apariciones públicas como la del sábado en el All-Star de la NBA.

Vela pasó mucho tiempo alejado de los medios mexicanos, aunque la Real Sociedad lo convocaba a conferencia de manera constante y le hicieron varias entrevistas exclusivas. A final de cuentas es una de las figuras históricas del club de Gipuzkoa y le dieron su lugar.

Cuando consideró que era necesario faltar a los llamados en selección, poco habló del tema y prefirió aislarse. Generó un rechazo que hoy provoca que cualquier cosa que diga y hasta cuando sonríe en la cancha, retribuya en críticas, como la de este fin de semana.

Recordó su afición por LeBron James y que prefiere “mil veces ver un partido de basquetbol que uno de futbol” en entrevista con as.com y luego ahondó en una zona mixta con otros medios locales que seguían el evento, sobre su infancia como jugador de ambos deportes.

La talla no le iba ayudar a seguir los pasos que Llamas, Nájera, Ayón o Gutiérrez y todavía no entiendo que tiene de malo que se mantenga como su gran pasión. Yo no conozco a nadie que dedique su tiempo libre a hacer lo mismo que hace en la oficina sin que lo tachen de loco.

De hecho, lo normal, es hacer algo que te saque del estrés cuando no estás en el trabajo. Si le preguntan a Jack Nicholson, seguramente también disfruta más ir a ver a los Lakers, que leer guiones, aunque sea uno de los mejores en su oficio.

Los primeros días de marzo sabremos si todavía es uno de los mejores de México y si puede pesar en Rusia, aunque se tome el tiempo de visitar el Staples Center de vez en cuando.

