La campaña de Almeyda

Imposible negarlo, con esa manita de títulos Matías Almeyda es candidato a dirigir a la Selección Nacional de México. Tiene convencida una gran parte de los aficionados al futbol en nuestro país y más allá de Miguel Herrera tiene poca competencia de aquí al mes de enero.

Seguramente querrá dirigir a Chivas en el Mundial de Clubes, pero no debe ser impedimento, ya en otros ciclos se ha esperado al técnico durante el primer semestre, donde no hay compromisos de mayor relevancia.

Para aclarar; a mí no me gusta ninguna de sus promesas de campaña, como aquel cuento de que él apoya a los futbolistas mexicanos cuando en realidad en Chivas no tiene otra opción que jugar con mexicanos ni mucho menos esa de que el Guadalajara representa a México en todas las competencias nada más por esa propaganda caduca de los años cincuenta que a los seguidores de Chivas les encanta repetir.

A México lo representan sus selecciones, no un club.

Aquí el asunto es que no se trata de que estemos de acuerdo o no, como en todas las campañas las promesas sobran, pero los resultados no se pueden negar. Almeyda no ha tenido al mejor equipo de México en esta breve permanencia, pero ha sabido llevarlos a las finales y, sobre todo, ganar los títulos. Algo que le viene bien al futbolista mexicano.

Entiendo la postura de Hugo Sánchez, que prefiere ver de nuevo a un técnico mexicano en el banquillo, pero hoy los trofeos le respaldan, sin un método novedoso ni un discurso incomprensible para algunos de nosotros, viles mortales.

Si llega, de paso se resuelve la polémica con todos aquellos que se mueren por ver a Rodolfo Pizarro como titular con el tricolor. El técnico actual no encuentra dónde ponerlo, pero Matías le puede entregar las llaves del carro.

