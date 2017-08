Sí, el boxeo está en crisis

Este año tuvimos peleas como la de Anthony Joshua vs. Vladimir Klitschko en Wembley y los primeros ocho rounds del combate entre Andre Ward y Sergei Kovalev, pero los fans del boxeo siguen haciendo lo mismo que hacen desde hace décadas: criticar a su deporte.

Por eso está en crisis, por los seguidores casuales que no quieren ver buen boxeo, que solo se acercan cuando los medios les dicen que tienen que verlo, entonces aparecen los recurrentes: “Todo se trata de negocio”, “la pelea estaba vendida” y la de moda este fin de semana: “Esto es solo un circo”.

Para las transmisiones en México, participaron pocos analistas verdaderos de MMA, solo Televisa agregó a Mario Delgado, Claudio Rodríguez y ya contaban con Leonardo Riaño, que entiende de ambos deportes, para hablar de los antecedentes de Conor McGregor en su debut profesional ante Floyd Mayweather. En el resto la parcialidad hacia el lado del boxeo generó una tendencia para denostar al irlandés y a su disciplina, aunque eso ya se notaba desde la cobertura previa.

Pasé horas escuchando gente de boxeo como Amir Khan, Andre Ward, Danny García, Mickey García, Sugar Ray Leonard, Evander Holyfield o Teddy Atlas darle crédito a McGregor, muchos agradecieron que trajera a Floyd a un intercambio al que no se había expuesto en años y todos coinciden en lo mismo, su esfuerzo no estuvo al nivel de Mayweather, pero nadie lo estuvo en 21 años de carrera.

La mayoría de los peleadores del UFC felicitaron al Notorious en sus redes sociales, por alguna razón, ellos sí disfrutaron de esta “farsa”.

Para la Canelo vs. Chávez y la Mayweather vs. McGregor, la Arena T-Mobile estaba vacía hasta unos 20 minutos antes del evento estelar, muy pocos se tomaron la molestia de ver las preliminares, porque los fans del boxeo solo quieren ver la gran pelea que les “vendieron” y el deporte en realidad no les interesa.

