No, el boleto no te da derecho

Ha sido un día de muchas críticas para Alejandro Arribas y hasta se abrió una investigación por parte de la Comisión Disciplinaria.

Al igual que en el caso de Rodolfo Pizarro, tendrán que castigarlo por violar un código de ética, al que está sujeto al ser un jugador afiliado a la Liga Mx. También de forma interna, su presidente Rodrigo Ares de Parga tendrá que tomar cartas en el asunto pues conoce los antecedentes de su defensor, que ha tenido problemas con su carácter en el pasado y le ha costado el rompimiento con técnico y directiva.

Pero el hecho de que Arribas sea castigado, no significa que el desadaptado que lo insultó desde la tribuna está en lo correcto, pagar un boleto no te da el derecho de insultar a nadie sin esperar una respuesta. El futbolista, por muy millonario e intocable que parezca, tiene las mismas reacciones que todos los seres humanos, no siempre puede mantener la cabeza fría ante una horda enardecida gritándole "hijo de tu puta madre".

Parece que tenemos que esperar a que el insulto sea racial o de género para indignarnos, para hacer una campaña. Decirle "pendejo" a un futbolista es un desahogo, pero si le gritan "puta" a una jugadora de la Liga Mx Femenil o "simio" a un futbolista de tez morena si ameritan sanciones o avisos de veto.

Si se quiere erradicar la violencia verbal de los estadios se deben combatir todos los insultos, por preferencias, género o raza. No se puede mantener el mensaje en el que pagar un boleto te da derecho a agredir a jugadores, árbitros, técnicos o directivos sin una consecuencia. Como si los ampararan los 300 pesos que desembolsaron.

La forma de castigar a un equipo que no se esfuerza lo suficiente es dejar de asistir al estadio, dejar de verlo en televisión y dejar de consumir sus productos, no mentarles la madre y seguir financiando esa actitud con la que no estás de acuerdo.

