Ser o tener un amigo así… no tiene precio

Somos 120 millones contra un Presidente de la República, y obviamente en un sistema presidencialista monolítico, pudo más el voto del Presidente a la hora de analizar y decidir el futuro inmediato de su gran amigo, Alfredo Castillo, al frente de la Conade.

No nos debería extrañar, así ha sido durante todo el tiempo de mando que ostenta Enrique Peña Nieto en nuestro alicaído país… incluso en asuntos mucho más serios como las masacres humanas de Ayotzinapa, Iguala, Tanhuato y Tlatlaya, por mencionar algunos realmente espeluznantes, y otros más frívolos, pero no por ello menos relevantes como el de la Casa Blanca, o el más reciente del plagio de su tesis profesional en la Universidad Panamericana, ambos asuntos reconocidos internacionalmente. Así que esto de confirmar en la Conade a su amigo resulta algo hasta frívolo y casi, casi inocuo, si no fuera por la forma tan vergonzosa como se mueve, actúa y decide este personaje, precisamente porque se sabe protegido a ultranza por el Presidente de la República, aunque éste tenga el índice de rechazo más alto en los últimos 30 años (63% lo rechazan), pero no nos preocupemos… ya nos aclararon que todo esto “es solo cuestión de percepción”.

En realidad, Alfredo Castillo a pesar de que se reconoció como alguien “frívolo”, no ha cometido ni cometerá, ningún acto fallido ni sucio, ni equivocado, ni de ineptitud ni nada de nada… Castillo al igual que su amigo en Los Pinos es inamovible, perfecto y sabio… pobre deporte mexicano… pobre país.

Y como prometer no empobrece, Alfredo Castillo, “visionario prócer del deporte”, ya profetizó 12 medallas para los Olímpicos en Tokio 2020 y 20 para el 2024… asunto que nos deja muy tranquilos por venir de quien viene. Finalmente para esas fechas él estará en alguna chambita que le conseguirá su amigo del alma, por lo que hubiera dado igual que futureara con 50 medallas o más para cada ciclo olímpico.

PD. La cúpula priista le pidió a EPN cuidar a Padilla del COM, y decidió cuidar a Castillo… ¿Y a nosotros y a nuestro deporte quién nos cuidará?... Es pregunta. Viva México.

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57