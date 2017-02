¿Y el protocolo, 'apá'?

Lo he comentado en varias ocasiones, pero el tema es tan serio que no lo soltaré mientras en la Liga "Muy X" no lo tomen con la seriedad que amerita este asunto, me refiero al protocolo de manejo para caso de lesiones en la cancha.

Este tema es muy delicado, pues de su correcta aplicación podemos estar hablando "de una vida", sí, leyó usted bien... dependiendo de cómo se manejen ciertas lesiones en los primeros segundos y minutos posteriores al trauma, el que el daño causado sea menor.

Quienes vimos el momento en que Yasser Corona se desploma al césped noqueado después de un choque al buscar un balón por aire, sabíamos que no estaba fingiendo, incluso algunos de los jugadores que se acercaron a él al darse cuenta de que estaba seriamente lesionado le gritaban al cuerpo médico para que entrara rápidamente al campo y atenderlo.

Sin embargo, en esos segundos posteriores al golpe, hubo quien de buena fe, movió al jugador en busca de una postura supuestamente mejor y ahí estuvo el error, creo que la Liga "Muy X", debería ofrecer y exigir que todos los jugadores tomen un curso de primeros auxilios para que precisamente en estos casos, nadie mueva ni un centímetro al jugador caído.

Es fundamental que todos los que intervienen en los juegos, sepan cómo responder en estos casos de traumas y digo... todos, no solo el árbitro y obviamente los doctores... todos los jugadores deben saber cómo responder de manera práctica y correcta en esas circunstancias.

Sin embargo a la Liga "Muy X" este tipo de asuntos les vale madres, lo suyo es la caja registradora, el negocio, organizar campeonatos y campeonatitos, torneos, torneotes y torneítos, importar futbolistas a granel... lástima.

Tenemos que insistir en que este tipo de protocolos queden implementados con toda seriedad en nuestro futbol profesional, de qué sirve presumir constantemente que tenemos una de las Ligas más importantes de América, si cuando surgen temas verdaderamente importantes, como este del cuidado y el trato médico adecuado para el jugador ni se conoce y obviamente no se aplica.

PD. Somos... o no somos.

