El mundo al revés

Eso es el futbol mexicano y muchos de sus protagonistas, por ejemplo:

1. El Sr. López Chargoy, que dice que nunca infringió el reglamento, ya que sus jugadores aceptaron que les pagara en abonos chiquititos y cuando él tuviera dinero, como si los futbolistas no tuvieran compromisos personales que cumplir. 2. El Sr. Bonilla, que nuevamente salió a declarar mentiras y contradicciones que solo lograron enredar más el tema de la falta de pagos del Sr. López Chargoy, aparentando una postura enérgica y firme en contra de la irresponsable falta de seriedad de Chargoy, pero en realidad, convirtiéndose en cómplice de la violación reglamentaria del directivo depredador. 3. Que dice Ego Sánchez que le gustaría comprar al Puebla (¿¿??). Quién lo entiende... hace solo unos días gritó que le gustaría ser el líder de los futbolistas para crear un sindicato, y hoy dice que prefiere estar del otro lado como dueño... es decir, tratar a los futbolistas como esclavos. 4. Que dice Bonilla que "le gustaría apoyar a Rafael Márquez en la conformación del sindicato de futbolistas"... ajá. 5. Que dice Almeyda que el exceso de extranjeros en el futbol mexicano es culpa de los técnicos... "porque tienen miedo y no le dan oportunidad a los mexicanos...". Ya lo quiero ver en otro equipo que no sea Chivas.

¿DE CUAL FUMÓ EL EXCELENTE EX FUTBOLISTA MARCO VAN BASTEN...

Al realizar una serie de propuestas para revolucionar el futbol?

1. Eliminar el fuera de juego. Vaya estupidez, esa es la regla que le da vida al pensamiento e inteligencia colectiva del futbolista, ya que tiene que ver con una decisión en una acción conjunta. Sin esa regla el futbol se convertiría en un espacio para los cazagoles y todo sería balonazos y más balonazos. 2. Expulsiones temporales. 3. Insiste en los shoot out (una estupidez que ya fracasó). 4. Limitar el número de faltas por jugador. 5. Detener el reloj cada vez que el balón salga del campo en los últimos 10 minutos del juego, y quizá lo único importante y bueno que propone es limitar el número de juegos de cada equipo en un año.

PD. Creo que lo van a dejar hablando solo... ¿Y usted, qué opina?

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57