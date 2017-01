Toluca… el otro grande

Con un triunfo claro sobre el América, Toluca firmó el regreso a su estadio… a su nuevo estadio, que por cierto lució un lleno extraordinario, impresionante ver las tribunas pintadas de rojo.

FELICIDADES AL TOLUCA

Creo firmemente, y así lo repito constantemente, que al hablar de los equipos grandes de nuestro futbol, se debe mencionar al Toluca.

Mucho se habla de “los cuatro grandes”, en referencia a Chivas, América, Pumas y Cruz Azul, olvidando y marginando injustamente a este equipo toluqueño cuya historia y títulos merece indudablemente ese reconocimiento.

El Toluca es un equipo ganador, con una gran historia y con varios títulos, sin mencionar sus épocas relevantes, pero sobre todas las cosas, el Toluca siempre se ha mantenido entre los equipos contendientes.

El Toluca no necesita de cadenas de tv que lo ponderen y lo lleven de la mano mediáticamente hasta el pedestal, no es un equipo escandaloso ni ha tenido directivos de “nota roja”, tampoco se dedica a vender escándalos y temas ajenos al deporte, no emite tuiters o desplegados ofensivos para nadie, ni requiere de pseudo directivos de baja ralea y sin escrupulos en busca de promoción personal a toda costa.

El Toluca siempre ha sido un equipo serio y respetuoso del deporte que lo sostiene, de sus aficionados, sus jugadores y de su buen nombre.

No recuerdo en mis cincuenta años en el futbol como jugador y como periodista, algún escándalo o alguna situación ajena al buen nombre de su institución, y esto, obviamente nace de sus niveles superiores… de sus dueños felicito a la familia que le dio vida y lo sostiene durante tantos años de éxitos, a don Nemesio Diez, y a Valentín Diez Morodo, su hijo, quienes al amparo de su educación, e impecable conducta, le han dado a este equipo toluqueño un sabor de éxito y categoría que resulta muy difícil encontrar en cualquier otra institución de nuestro futbol profesional. Ellos son la base fundamental de la seriedad, transparencia y excelentes resultados de este gran equipo… para mí indudablemente uno de los grandes del futbol mexicano.

PD. La calidad no se compra… se madura y se cincela día a día.

